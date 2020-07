Ocampos se declara "fan" de Cristiano Ronaldo

El jugador del Sevilla aseguró en 'Olé' su admiración por el portugués cuando se encontraba en el Manchester United

Lucas Ocampos ha sorprendido en las últimas horas. En una entrevista concedida al diario 'Olé', el jugador del ha declarado su admiración por Cristiano Ronaldo, remontándose a la etapa del luso en Manchester.

"Era muy fan cuando era chico, porque ya estaba en el momento que entendía más el fútbol. En el 2009, cuando el de Cristiano era furor, estaba Carlitos Tevez también. Me acuerdo de que en ese momento en la lo pasaban muy temprano, tipo diez de la mañana, y yo me levantaba a mirar los partidos", expresó.

Una gran admiración por Ronaldo

Ocampos, además, ha confesado, que ante la dificultad de poder ver los encuentros de la Premier en ese momento, ponía vídeos de YouTube para poder visualizar al portugués dentro del terreno de juego.

"No había tanta facilidad en ese momento, recién empezaba YouTube y me acuerdo de que había un ciber cerca de casa, veía videos, intentaba practicar... La verdad es que es un jugador que siempre me gustó y siempre lo admiré, obviamente", aseguró.