Nuevo mensaje a Riqui Puig a dos días del cierre del mercado

Koeman volvió a dejar al canterano en el banquillo tras haberle recomendado que la mejor opción para tener minutos es salir cedido esta temporada

"No es bueno para el club, ni para mi, ni para los mismos jugadores. Hay que tener futuro en el sitio donde estás y hay varios jugadores que tendrán pocas oportunidades de jugar", dijo Ronald Koeman tras terminar el partido ante el Getafe, este domingo en el Camp Nou. Ya reiteró en la rueda de prensa prepartido que "es imposible gestionar una plantilla con 32 jugadores" y que al Barcelona le hace falta desprenderse de futbolistas antes de que el mercado eche la persiana abajo. Hay mensajes y mensajes. Algunos, se verbalizan. Otros, se ejecutan. Y para Riqui Puig el recado es alto y claro. Tres partidos de Liga y ninguna participación, tampoco cuando ha faltado en el césped un rol que el centrocampista de Matadepera podría asumir.

Ante el Getafe, Koeman optó primero por Sergi Roberto para sustituir al incansable Pedri, que disfruta estos días de unas merecidas vacaiones tras un año sin dejar de patear el balón. El todoterreno de Reus pasó por delante de Riqui, que vio desde el banquillo como Gavi Páez saltaba al terreno de juego a sus 17 años para gobernar el esférico junto a Frenkie de Jong y el también joven Nico González. El mensaje es directo. Ya la temporada pasada, el entrenador neerlandés dejó claro que a Riqui Puig le falta algo para acabar de convencerle. Fue el jugador menos utilizado de la plantilla, incluso por detrás del debutante Ilaix Moriba. Solo disputó 282 minutos en LaLiga, 163 en la Copa y 87 en la Champions. Pero pese a la poca participación, el vallesano quiso seguir.

Este verano, Koeman ha vuelto a ser claro con Riqui Puig. El técnico le ha animado a salir cedido en busca de minutos. El holandés cree que no dispondrá de las oportunidades necesarias en el Barcelona y le ha recomendado que la mejor opción es buscarse una cesión para poder jugar, ganar en confianza y crecer como futbolista en la élite. Pero la respuesta de Riqui siempre ha sido la misma: quiere quedarse en el Barça, quiere triunfar vestido de azulgrana, confía en sus posibilidades y luchará por convencerle, una decisión que frena a la secretaría técnica de buscarle un nuevo destino, como sí está haciendo con Álex Collado pese a que el jugador también insiste en su voluntad de permanecer en el primer equipo.

Ahora, a dos días para el cierre del mercado de fichajes, la situación de Riqui Puig en el Barcelona es complicada. Koeman le ha dejado claro que hay otras opciones que le gustan más y que sus oportunidades no serán las que el jugador podría desear, pese a que el nuevo '6' azulgrana excita al público con su talento cada vez que pisa el césped. Pero la confianza no se gana únicamente en los partidos. Es evidente que al entrenador algo no le gusta y que, viéndole todos los días y con todas las cartas sobre la mesa, sigue pensando lo mismo: lo ideal para Riqui saría salir cedido. El tiempo, sin embargo, corre en contra del técnico neerlandés.