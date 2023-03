Noticia GOAL: Haaland ya no tiene cláusula de salida del City

El club que quiera fichar al noruego tendrá que negociar directamente con el Manchester City

Desde este momento hasta el final de su contrato, que expira el 30 de junio de 2027, Erling Braut Haaland no tiene ninguna cláusula de rescisión para poder salir del Manchester City. Según ha podido saber GOAL a través de fuentes solventes, a partir de ahora, todo aquel equipo que pretenda fichar al noruego, tendrá que sentarse en la mesa para negociar con el Manchester City. El club "citizen" será el que tenga la sartén por el mango para imponer sus condiciones y precio en cualquier futura operación de traspaso.

Ninguna cláusula favorable al Real Madrid

Como ya informó GOAL el pasado 5 de octubre, existían varias cláusulas en el contrato de Haaland y el City. En efecto. Con varios requisitos, naturalezas y contextos. Sin embargo, como avanzó GOAL, en contra de lo que aseguraban otros medios, el noruego no tenía ninguna cláusula específica para poder fichar por el Real Madrid, ni tampoco tenía una cláusula por la que el cuadro blanco pudiera fichar al noruego por menos dinero del que tendrían que pagar otros clubes interesados en su fichaje.

Una cláusula millonaria...que ya es "papel mojado"

Como apuntó “Marca”, Haaland y el City firmaron un acuerdo por el que ambas partes aceptaban una cláusula de rescisión, similar a la fórmula que el delantero empleó para salir del Salzburgo y del Dortmund. En el contrato se especificó que, después del 30 de junio de 2024, tendría una cláusula de liberación de 200 millones de euros. Sin embargo, esa cláusula estaba supeditada a una condición que no tenía nada que ver con la consecución de objetivos colectivos o individuales, sino con la continuidad de Guardiola en el club. En las últimas horas, Oriol Doménech, en ‘Tot Costa’, explicaba que, al renovar Pep hasta 2025, esa cláusula para salir en 2024 quedaba sin efecto, pudiendo ser activada otra vez en 2025.

Pues bien, según le consta a GOAL, esa cláusula ya no tiene efecto ninguno. Ni en 2024, ni en 2025. Ambas partes acordaron que si Guardiola se iba en 2023, Haaland debía seguir un año más en el City, con otro entrenador, pudiendo activar esa cláusula en 2024. Pero, por contra, si Guardiola seguía en el club, algo que ha sucedido, esa cláusula queda sin vigencia alguna. Desactivada y completamente anulada. De esta manera, Haaland, que tiene contrato hasta 2027, ya no tiene posibilidad alguna de salir sin el visto bueno del City, que tendrá la última palabra para decidir, si quiere vender al jugador, por qué cantidad estaría dispuesto a negociar. Si alguna vez Haaland quiere salir, será con el precio que quiera el City. Ya no hay cláusula. Si el Madrid, el Barça, el PSG, el Bayern o cualquier club quiere a Haaland, desde hoy hasta 2027, tendrán la obligación de negociar, de club a club, con el Manchester City, que ha hecho un “negocio redondo” con el noruego.

Las cifras del contrato de Haaland con el Man. City

Las cifras contrastadas por GOAL del fichaje de Haaland por el City son estas: Primero, el City pagó al Dortmund 60 millones de euros, el importe de su cláusula de rescisión (durante muchos meses se especuló que esa cláusula era de 75 millones). Segundo, el City pactó con Haaland un contrato de cinco años de duración. Tercero, Haaland firmó un salario de 20 millones de euros netos por temporada, más bonus. En total, unos 200 millones de euros brutos por 5 campañas. Y por último, en esa operación, las comisiones ascendieron a 30 millones de euros brutos, un 50% para cada parte, repartidas entre el padre del jugador y su agencia de representación.

Rubén Uría