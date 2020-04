"No veo fútbol, me aburre"

Cristian Hidalgo repasa en Goal su trayectoria, cuyos inicios le hicieron compartir vestuario con Ronaldinho y con el mismísimo Leo Messi.

Cristian Hidalgo ( , 1983) no para. A los treinta y seis años sigue en activo en las filas del Ordino de Andorra, desde donde se encuentra confinado en estos momentos como cualquiera. Sin embargo, atiende a Goal con el mismo desparpajo que ha exhibido como extremo nato, de una forma valiente y sin rechazar ninguna pregunta, aunque deba tirar de su habilidoso regate para salir de ella.

Firmaste con el Barcelona con 17 años. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en ese momento?

"La enorme dimensión del club. Para mí, todo se sentía como un mundo de fábula. A los jóvenes jugadores se nos enseñaron ciertos valores como la humildad y el respeto, pero ni siquiera nosotros tuvimos que preocuparnos tanto por nada. Nos cocinaronla comida más deliciosa, nos lustraron los zapatos y nos llevaron a todos lados, tuvimos los mejores fisioterapeutas. Tuve que pellizcarme a veces cuando iba al campo de entrenamiento y a mi lado Ronaldinho y Deco tocaron el balón. Mirando hacia atrás, todo fue una locura".

¿Qué jugador te dejó una impresión más duradera?

Además de Ronaldinho y Deco había muchos otros jugadorazos como Samuel Eto'o, Xavi o Andrés Iniesta. Pero si tengo que elegir uno, es Ronaldinho. Sin él y su aura positiva, Barcelona no habría tenido ningún éxito en esa época. Era la alegría encarnada, infectando a cada miembro del equipo con su risa. Aparte de eso, nunca he visto un mejor regateador que él. Él era el que estaba encima de nosotros en el entrenamiento".

¿Recuerdas una experiencia especial con Ronaldinho?

"Hay muchos, pero nunca olvidaré cuando estuve en la sala de reuniones de nuestro hotel muy temprano antes de un partido de liga con los otros canteranos y varios miembros del primer equipo fueron a sus asientos uno tras otro. Al final sólo quedaba una silla más atrás, la de Ronaldinho. Y cuando entró en la habitación justo a tiempo, de repente me apuntó con el dedo y me acusó de sentarme en su asiento y que sería mejor ocupar la silla de atrás. Así que me levanté intimidado y fui a la parte de atrás. Era sólo una broma de Ronaldinho y todo el mundo empezó a reírse. Él hizo muchas bromas con los jóvenes – sobre todo conmigo (risas). Era muy amable, muy simpático".

¿Es cierto que Ronaldinho era un fiestero?

"Todo el mundo tiene su vida fuera del campo de fútbol. Para ser honesto, no puedo dar ninguna información sobre eso. Sólo puedo decir que lo percibí como un jugador muy profesional. Nunca llegó tarde. Y creo que es completamente normal pasar un poco más de tiempo en la mesa de masajes y no completar cada entrenamiento después de un partido".

¿Cómo te recibieron en el primer equipo?

"Muy bien. Había tantas grandes personalidades en el equipo como Carles Puyol, Fernando Navarro o Xavi e Iniesta, que todos sabían lo que era venir de La Masia al equipo profesional y tener que trabajar duro para ganarse el derecho a existir entre muchas estrellas mundiales. No sólo aprendí mucho de ellos en el fútbol. También podrías hablar con ellos sobre temas privados".

También tuviste Leo Messi como compañero. ¿Era previsible su evolución del talento a ganar seis veces el Balón de Oro?

"Leo era un talento increíble. Todos en el club sabían que un día se convertiría en un jugador muy, muy bueno. ¿Pero el mejor de todos? No. Nadie podía prever eso. Porque los logros de Leo son únicos".

¿Cómo era el joven Messi?

"Muy tímido, muy introvertido. La verdad es que sólo hablaba cuando era necesario. A medida que jugaba más y empezaba a marcar goles, empezó a abrirse un poco y bromeaba más".

Aparte de los grandes nombres, ¿a quién recuerdas positivamente de tu época en el Barca?

"A Oleguer. Fue un defensor increíblemente disciplinado y profesional, que nunca fue el centro de atención de la prensa, pero que siempre dio todo en el campo".

Debutaste en el primer quipo bajo la dirección de Frank Rijkaard en un 2 partido de Copa en 2006. ¿Por qué no lograste jugar más minutos?

"No bastaría con decir que se debe al alto nivel de competencia en el ataque. Ya tenía unos problemas con mi rodilla de vez en cuando, lo que más tarde me cerró muchas puertas. Pero quién sabe, tal vez con otro entrenador y un poco más de paciencia habría sido diferente".

¿Tuviste problemas con Rijkaard?

"No, pero la comunicación directa con él no fue tan fácil porque no hablaba mucho en castellano. Pero también hay que decir que no fue la época dorada de La Masia. Comenzó en 2008 con la llegada de Pep Guardiola. Él tenía una relación mucho más cercana con los canteranos que Rijkaard. Tal vez me hubiera dado más oportunidades. Rijkaard me convocó unas 20 veces, pero sólo me dio una oportunidad".

Por lo tanto, dejaste el Barca para fichar por el Depor en el verano de 2006. ¿Un poco demasiado pronto?

"Quería jugar en la Primera, algo que el Barca no me podía ofrecer todavía. Así que un cambio era la solución más lógica para mí. Nadie puede decir qué habría pasado si me hubiera quedado. Pero irme al Depor fue una experiencia muy bonita, porque siempre me gustaron tanto el cómo la ciudad. Fui muy bien recibido allí y jugué junto a jugadores muy buenos como Juan Carlos Valerón, que fue uno de mis grandes ídolos. Desafortunadamente, después de mi buena primera temporada tuve más y más problemas con mi rodilla".

La rodilla te afectó tanto que terminaste en la Segunda División del Hércules Alicante en el verano de 2009.

"Ningún equipo de Primera me ofreció un contrato a largo plazo. Fue frustrante, pero Hércules tenía muchas ambiciones. También me garantizaron jugar que era lo más importante para mí. Conseguimos el ascenso en mi primer año, que fue una gran experiencia para mí. Después de eso, sin embargo, algunas personas en el club desafortunadamente volvieron locos".

Hércules trajo un montón de nuevos jugadores por mucho dinero, incluyendo jugadores de primera talla como David Trezeguet o Nelson Valdez.

"Tres o cuatro nuevos jugadores habrían sido suficientes, pero el club trajo tantos que a partir de ahí fuimos dos equipos. Además, no había suficiente dinero para pagar todos

los salarios a tiempo. A partir de enero, no nos pagaron nada. Fue vergonzoso. La plantilla entrenó sólo en grupos pequeñas o ya no lo hizo en absoluto. En ese momento el club ya había rescindido algunos contratos sin autorización. Entre ellos el mío. Tuve que terminar la temporada con el y tenían que pasar cinco años hasta que recibí mi salario del Hércules".

¿Porque decidiste dejar después?

"Por mi rodilla. En España o en cualquier otra liga top en Europa ya no habría superado la revisión médica. Como no quería terminar mi carrera a los 27 años, tomé un camino diferente con mi familia que siempre me dio el apoyo máximo".

Te fuiste a Chipre. Pero sólo te quedaste con tu nuevo club Alki Larnaka durante medio año.

"Fue una experiencia para olvidar. Después de un mes, unos cuantos compañeros extranjeros y yo ya no recibíamos nuestros salarios. Entre ellos había otros españoles como Jonathan Aspas, el hermano mayor de Iago Aspas. Luego regresamos a España y presentamos una queja a la FIFA, pero al principio no pudieron ayudarnos porque el club había cambiado su nombre repentinamente. Sólo unos pocos años después el club fue castigado. Hoy en día ya no existe".

Luego fuiste a Bulgaria, Israel, , y Rumania, casi nunca permaneciendo en un país por más de un año. ¿Por qué?

"Ya sabía que no iba a ser un gran futbolista, pero quería seguir en el futbol y no tenía miedo de nuevas aventuras. El hecho de que pudiera conocer nuevas culturas junto con mi familia fue un efecto secundario positivo. En Israel lo pasamos muy bien. Escénica y culturalmente, el país tiene mucho que ofrecer, y la gente de allí era muy amable con nosotros".

¿Cómo lidió con la tensa situación política en Israel?

"No nos dimos cuenta de mucho. Excepto en nuestro último día de camino al aeropuerto, cuando estábamos sentados en el tren y en algún lugar a unos pocos kilómetros un misil impactó de repente cerca de una playa. Aunque nos dijeron que no teníamos nada que temer, fue una sensación aterradora".

¿En qué país tuviste tu peor experiencia?

"En Rumania, donde jugué en un equipo de segunda división por un corto tiempo antes de regresar a España. Allí no me a pagaron tampoco. Cuando mi mujer, que estaba embarazada en ese momento, tuvo que ir a España para da a luz al niño, le pedí al club que la acompañara. Pero la junta no me dejó porque pensaron que me habían pagado, lo cual era simplemente una mentira. Era un teatro enorme. En la India, sin embargo, también me sentí mal de vez en cuando".

¿En qué sentido?

"Hay mucha pobreza en India. Eso es mucho peor de lo que puedes imaginar o ves en la tele. Estuve en hoteles la mayor parte del tiempo, pero cuando salía a la calle, vi muchas cosas terribles. Había gente tapada en algunos rincones, no estaba seguro de si sólo estaban durmiendo o muertos. O niños desnudos que buscaban comida en los basureros o jugaban con la basura porque no tenían nada más. Si les dieras una rupia o un par de caramelos, se volverían locos de alegría. Nunca olvidaré esas imágenes".

¿Qué lecciones aprendiste de estas experiencias?

"Mi estancia en India me mostró lo agradecido que uno puede estar por tener una casa, comida y ropa. La verdad es que había gente allí que estaba feliz con las pocas cosas que tenía. Y luego vuelves a Europa y notas que la gente allí se queja constantemente de problemas que no son realmente problemas".

¿Qué recuerdos deportivos tiene de su estancia en India? Con Marco Materazzi tuviste un campeón mundial de 2006 como entrenador.

"Era entrenador y jugador. Un poco loco, pero super divertido. En varios entrenamientos hizo unas entradas muy duras para dejar claro quién es el jefe. De vez en cuando salimos para cenar juntos con él y con Alessandro Nesta, que también jugó en mi equipo Chennaiyi".

¿Se hablaba mucho del mítico cabezazo de Zinedine Zidane?

"Unas cuantas veces (risas). En general hubo muchas risas. A veces pensaba: 'ahora estás sentado en una mesa con dos campeones mundiales de , que están contando un

chiste tras otro. En India. Eso es un poco loco". Por otro lado, la liga era muy popular entre las antiguas estrellas de Europa en ese momento. Robert Pires, Nicolas Anelka, Alessandro del Piero, Joan Capdevila y algunos otros también jugaban allí".

¿Cómo era el ambiente en los estadios?

"Bien, a pesar de que el fútbol no es el deporte número uno en India. El mejor ambiente fue en Marruecos. Allí los estadios estaban llenos y los aficionados eran muy apasionados. A veces demasiado. En un partido fuera de casa en Casablanca tiraron piedras hacia nosotros. Una locura".

Hoy juegas en Andorra, a casi tres horas en coche de tu ciudad natal, Badalona. ¿Hasta cuando vas a jugar?

"Ya veremos. Debido a la crisis de Corona, el fútbol está actualmente en un segundo plano. Pero todavía me llena de mucha alegría jugar al futbol".

¿Ves muchos partidos del Barcelona?

"No. Me encanta jugar. Pero si no es un partido especial como el Clásico, no veo un partido eterno. Me aburre. El fútbol en Europa hoy en día es, por desgracia, sólo un show, los intereses económicos y comerciales parecen más importantes que el deporte en si mismo. Así que prefiero pasar mi tiempo".