'No tenemos nada que perder' - Benjamin Cremaschi confía en las opciones de Inter Miami ante PSG en el Mundial de Clubes

El mediocampista de Inter Miami destacó que avanzar en el Mundial de Clubes sería un gran logro para el club y para la MLS.

Getty Images Sport

¿QUÉ PASÓ?

Inter Miami avanzó a la fase eliminatoria de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y este fin de semana enfrentará al PSG en los octavos de final. Benjamin Cremaschi, mediocampista de 20 años, calificó este logro como “enorme”, ya que Miami fue el único equipo de la MLS en avanzar desde la fase de grupos en el formato ampliado del torneo.

“Sí, absolutamente enorme”, afirmó Cremaschi en el podcast The Overlap US. “Probablemente nadie esperaba que sacáramos ni un solo punto en este Mundial de Clubes, y no estábamos en nuestra mejor forma con la plantilla que teníamos. Así que lograr esto y jugar como lo hemos hecho, competir de esta manera, es algo enorme para el club.”

“Esto demuestra la calidad de los jugadores cuando estamos enfocados y tenemos una gran ambición de ganar. Ha sido un logro enorme para nosotros, para la MLS y para todos en el país. Nos coloca en una muy buena posición, al menos para la MLS y para Miami.”

Cremaschi reconoce que Miami tendrá un gran desafío enfrentando a los campeones de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain. Sin embargo, cree que las Garzas pueden obtener un buen resultado, inspirándose en la victoria de Botafogo sobre el PSG en la fase de grupos.

“Sabemos que son el mejor equipo de Europa, eso está claro,” explicó Cremaschi. “Estamos preparados para competir como lo hemos venido haciendo. No tenemos nada que esconder. Hemos estado compitiendo a buen nivel y vimos cómo Botafogo lo logró, así que ¿por qué no nosotros?”

“Botafogo es un equipo que corre mucho, defiende bien y compite al máximo. Si imitamos eso, competimos y jugamos a nuestro nivel, nunca se sabe, podríamos lograr algo. No tenemos nada que perder, así que vamos a darlo todo y ver qué pasa.”

LO QUE DIJO CREMASCHI

El joven de 20 años habló también sobre su futuro con la selección nacional de Estados Unidos y reconoció que, aunque no ha tenido contacto con Mauricio Pochettino desde enero, está totalmente enfocado en su desempeño con el equipo Sub-20 por ahora. La selección estadounidense lideró su grupo y se enfrentará a Costa Rica el domingo en los cuartos de final de la Copa Oro.

“No, no he hablado con él desde el campamento de enero”, confesó Cremaschi. “Honestamente, estoy muy concentrado en el equipo Sub-20 en este momento. Tenemos pronto la Copa del Mundo y siento que soy un jugador importante allí. Así que quiero centrarme en el Sub-20 por ahora y luego ver cuál será el siguiente paso con el equipo mayor. Pero, por supuesto, los sigo, veo sus resultados y estoy contento por ellos. Espero que puedan llegar hasta el final.”



EL PANORAMA MÁS AMPLIO

El éxito de Inter Miami marca un hito tanto para el club como para la Major League Soccer. Los otros dos equipos de la MLS, Seattle Sounders y LAFC, quedaron eliminados en la Copa Mundial de Clubes tras finalizar en el último lugar de sus grupos.

¿QUÉ SIGUE?

Inter Miami se enfrentará al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.