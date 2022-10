No pasar a octavos, un 'agujero negro' para Barcelona y Atlético de Madrid

No pasar la fase de grupos de Champions supondría un gravísimo perjuicio económico para Barça y Atleti

Barça-Inter y Atlético-Brujas. Dos partidos clave para azulgranas y rojiblancos, que se juegan media temporada. Ambos necesitan ganar con urgencia para mantener sus opciones de pasar a octavos de final. Se juegan su prestigio y sobre todo, un dineral. En caso de no estar en octavos, los dos clubes se meterían, de lleno, en un 'agujero negro' económico que tendría un serio impacto en sus cuentas.

¿Cuánto perdería el Barça si cae en la fase de grupos?

En el caso del Barça, que ha presupuestado llegar a la ronda de cuartos de final de la Champions, caer eliminado supondría para la entidad un duro golpe económico de 20,2 millones de euros. Serían los que dejaría de ganar por entrar en octavos (9,6 millones) y por no llegar a cuartos (10,6 millones). A eso habría que añadir los 2.8 millones que dejaría de ingresar si no es capaz de ganar al Inter. En total, si el Barça pierde ante los italianos, acabaría por dejar de ingresar 23 millones de euros. Una cifra que se engordaría de manera notable teniendo en cuenta las pérdidas por taquilla, el 'market-pool' o el coeficiente UEFA.

¿Cuánto perdería el Atleti si cae en la fase de grupos?

Por su parte, el Atlético de Madrid también está obligado a ganar al Brujas si no quiere meterse en un gran lío económico. El club, como cada temporada, ha presupuestado pasar de la fase de grupos y clasificarse para octavos de final. Una ronda menos de lo presupuestado por el Barça. De tal manera que si el Atleti no cumple sus objetivos y pierde ante el Brujas, tendrá que enfrentarse a un agujero de unos 12,4 millones de euros (los 2.8 que dejaría de ganar por el partido), más 9,6 millones de euros, el dinero que perdería por no pasar a octavos. Eso, sin contar el perjuicio por los derechos de TV o el taquillaje que el Atleti generaría en caso de estar en octavos o cuartos de final. Un dinero que el Atlético no puede permitirse perder porque, como en el caso del Barcelona, jugar la Europa League no resarciría el 'agujero negro' en sus cuentas.

Ganar la Europa League...menos que cuartos de UCL

En caso de caer en la fase de grupos, los clubes españoles podrían acceder a la Europa League siempre que sean capaces de alcanzar la tercera plaza de sus grupos. Sin embargo, la Europa League no paliaría el "agujero" económico de quedar KO en la fase de grupos de la UCL. Entre otras cosas, porque ganar la Europa League apenas supondría un "pellizco" de 14,9 millones de euros. Menos dinero que si cualquiera de ellos se clasificase para cuartos de Champions. Para Barcelona y Atlético, jugar la Europa League ni siquiera sería una "pedrea".

Calma en el Madrid...resignación en Sevilla

En el Real Madrid, en cambio, todo es una balsa de aceite. El equipo de Ancelotti ya ha logrado matemáticamente su pase a octavos de final de la Champions tras su empate en Ucrania en el último minuto, con el gol de Rüdiger. El Madrid ya ha recaudado 9.33 millones de euros (tres victorias y un empate), más otros 15 por participar y los casi 10 que ingresará por su pase a octavos. Sin contar con el 'market-pool' y el dinero del coeficiente UEFA, el Madrid ya se ha embolsado, a estas alturas unos 34 millones de euros.

En cambio, el Sevilla, tras su empate en Dortmund, sigue último de grupo y está virtualmente eliminado, por lo que su lucha pasará por conseguir una plaza en la Europa League. Depende de sí mismo y deberá ganar al Copenhage para obtener su pase al torneo del que ha sido campeón hasta en seis ocasiones. El Sevilla había presupuestado pasar la fases de grupo de UCL y para paliar ese boquete económico, tendrá que clasificarse par la Europa League y llegar lo más lejos posible.