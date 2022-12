No odian las formas, odian Latinoamérica

El final de partido entre Argentina y Países Bajos le dio rienda a los paladines de la moral para destronar contra los jugadores albicelestes.

Indignados. Así se mostraron cientos de usuarios españoles en Twitter por las "burlas" de los jugadores argentinos y la reacción de Messi ante sus rivales de Países Bajos. Los acusaron de malos ganadores, hablan de las "formas" y despotrican contra el capitán albiceleste por irrespetuoso.

En el medio de su sobreactuada reacción aparece la comparación con Luka Modric y los jugadores croatas, quienes consolaron a sus pares brasileños luego de eliminarlos, también en la tanda de penales. Un paralelismo sin contexto, sin el detalle de cómo se desarrollaron ambos partidos. Muchos dirán que si los argentinos fueron provocados por los holandeses, no deberían responder de la misma manera y sería mejor actuar con altura.

Para los usuarios que ofician de jueces, lo realizado por Messi, Otamendi y compañía es vulgar, sucio y avergüenza. Todo esto lo twittearon desde un pedestal moral artificial que se autofabricaron. No les importa el contexto del partido, los asustan los rebeldes. Porque cuando, las que ellos consideran las élites deportivas (las de Europa, claro), reaccionan de la misma manera que los argentinos hablan de hombría, rudeza o se florean por la "muestra de caracter". En cambio, ver a un equipo latinoamericano plantado los asusta, les parece incivilizado, bárbaro. No pueden entender que no se obedezca a su orden y moral, solo aceptan la victoria de latinos y africanos bajo los estandartes imperiales que nos quisieron imponer históricamente y que ellos consideran "normal".

Pues esto es lo "normal" en el fútbol, pegarse, enojarse, cantarse, no es cosa de argentinos, es lo común del juego. Argentina ha tenido victorias y derrotas históricas, algunas con estas actitudes "vergonzosas" para los paladines de la moral y tantas otras en las que los jugadores terminan abrazados y hablando.

Getty Images

¿Son así todos los españoles? ¿Piensan lo mismo? Obvio que no, lejísimos está de serlo, les pregunté a mis colegas de GOAL en España qué opinaban al respecto de las burlas de los argentinos a los holandeses y las reacciones de sus compatriotas y se contrapusieron con la reacción mencionada en este artículo: "son cosas del partido".

“No he tenido más ambición que la de merecer el odio de los ingratos, y el aprecio de los hombres virtuosos.” Esta frase del libertador, el General Don José de San Martín bien parece quedarle a Messi y compañía. Argentina es el único equipo que propone salirse de los propuestas tácticas convencionales y resolver en sus individualidades. Esa rebeldía genera la admiración de los fanáticos del fútbol y el odio de los simplistas esquemáticos, un argumento más para destronar a un equipo que parece "ensuciar" su tan hermoso juego.

Detrás de las críticas hacia las burlas de los futbolistas se esconde un sesgo racista y un odio a lo popular, les molesta que los "sudacas" se planten. A los del viejo continente se les suman unos pocos de América, usuarios de México que tienen un encono particular con Argentina, son esa minoría despectiva que admira a Estados Unidos, lo europeo le parece mejor y que canta contra las Malvinas y le dice "mozos" (camareros) a los hinchas albicelestes. También están los fanáticos centroamericanos de Cristiano Ronaldo, y si Messi es protagonista, ya sabemos cómo van a reaccionar, a esos los podemos omitir. Pero en los otros hay un denominador, el fascismo y la xenofobia a flor de piel, solo bastó un gesto burlón para ponerlos a tipear en sus teléfonos y laptops escudados en una razón que creen tener.

Argentina vs Países Bajos ya finalizó. Los jugadores se volverán a ver en la temporada regular, seguramente intercambiarán camisetas, chocarán manos, hasta tal vez se rían de lo que pasó en Qatar 2022. Una muestra de ello es el tweet del jugador holandés Marten de Roon que habla de cómo su sueño de ser Messi se convirtió en su "pesadilla" pero termina el posteo felicitando a su reciente rival. La vida sigue, la albiceleste seguirá en el Mundial, puede ganar o perder los próximos dos partidos y tal vez no se viva una situación similar a la enfrentada ante Van Gaal y compañía o tal vez sí. Mientras tanto los usuarios de internet seguirán enojados, camuflando su odio de raza en un manual de moralidad que quieren imponer.