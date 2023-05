Ole Gunnar Solskjaer afirmó que el Manchester United podría haber fichado a Erling Haaland por solo 5 millones de dólares en 2018.

El ex técnico del Manchester United reveló que había recomendado el nombre de Haaland al club seis meses antes de asumir el cargo de técnico, pero se negaron a escucharlo. Según los informes, el delantero noruego estaba disponible por solo 5 millones de dólares, pero el club se negó a ficharlo en ese momento.

Hablando con The Sun, Solskjaer dijo:"Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo y les dije que tenía a este delantero que necesitában, pero no me escucharon. Pedí 4 millones de libras por Haaland, pero no lo ficharon"."

Haaland finalmente se unió al Red Bull Salzburg y luego se fue al Borussia Dortmund antes de fichar por el Manchester City, el rival de la ciudad de los Red Devils, en el verano. Ha batido el récord de más goles marcados en una temporada de la Premier League y actualmente tiene 51 goles en 47 partidos con los Cityzens en todas las competiciones.

Getty Images

Getty Images

¿QUÉ SIGUE PARA EL MANCHESTER UNITED? El equipo de Erik ten Hag, que actualmente ocupa el cuarto lugar en la tabla de la liga, un punto por encima del Liverpool, enfrentará a los Wolves en la Premier League el sábado.