Un informe periodístico publicado este domingo revela la postura del egipcio Mohamed Salah sobre su participación en el partido contra el París Saint-Germain de la Liga de Campeones.

El encuentro de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Liverpool y París Saint-Germain se disputará el martes.

El técnico del Liverpool, Arne Slot, lo mantuvo en el banquillo en el duelo de ida.

El sábado jugó ante el Fulham en la jornada 32 de la Premier y marcó el segundo gol de los Reds.

Según Foot Mercato, tras anotar en la victoria contra el Fulham, se espera que Mohamed Salah integre el once inicial ante el PSG.

Tras perder 2-0 en la ida, los Reds deben ganar por tres goles de diferencia.

En la ida no realizó ni un tiro a puerta, así que debe mejorar mucho para remontar y alcanzar las semifinales.

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