"No he hablado con Bale sobre su futuro en el Real Madrid"

Ryan Giggs, seleccionador de Gales, asegura que seguirá jugando con Gales pese a su falta de continuidad como blanco

Pese a que lleva meses sin tener apenas minutos en el Real Madrid , Gareth Bale ha vuelto a ser convocado por Ryan Giggs en la selección de para los partidos de la UEFA Nations League ante Finlandia y Bulgaria , los próximos 3 y 6 de septiembre.

El seleccionador ha restado importancia a los pocos minutos del blanco y ha vuelto a defender su profesionalidad: "No ha tenido minutos y así ha sido los últimos 18 meses. He tenido que lidiar con eso. Él es un buen profesional y siempre se mantiene en forma. Ha estado disponible para mí en todos los partidos de la fase de clasificación. De acuerdo, siempre digo que quieres que tus jugadores jueguen de manera regular para que tengan ritmo de competición. Y no siempre tengo eso. La manera en que Gareth se cuida, llega a la concentración y espera con ansias el jugar nunca ha sido un problema hasta ahora”.

Los rumores sobre la salida de tanto de Bale como de James Rodríguez del Real Madrid vuelven a cobrar fuerza un verano más, pero su futuro sigue siendo, una temporada más, incierto. Giggs asegura no hablar del tema con el todavía integrante de la escuadra merengue

“Realmente no lo he hablado con él. Charlo con él cuando está en la concentración. Es un jugador y una persona experimentada en el manejo de la situación. Así que no quiero agregar nada más. Hablo con él en la concentración para ver cómo está mental y físicamente. Siempre está en buena disposición y emocionado de estar en la concentración. Nunca ha sido un problema para mí y ha sido un placer trabajar con él"

Finalmente, no descartó que, si su falta de continuidad se convierte en rutina, pueda tomar alguna decisión: "Nunca voy a conseguir la plantilla perfecta o el once inicial. Siempre hay algo, un jugador que no juega o una lesión tardía. Necesito adaptarme. Si se convierte en un problema en seis meses, tendremos que verlo. No veo que sea un problema para estos partidos. Quién sabe lo que pasará en el futuro. Siempre está en forma y quiere jugar. A veces su cuerpo no le permite jugar dos partidos, pero siempre se pone en calidad de disponibilidad para jugar”.