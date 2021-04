No has visto a muchos delanteros mejores que Agüero

Sin la sombra de los dos titanes de la década (Messi y Cristiano), recordaríamos sin duda al Kun como un cazagoles de época.

Agüero es un delantero al que se le suelen poner asteriscos. La era de Messi y Cristiano como reyes de la selva nos ha empujado a que marcar veintitantos goles en una liga ya nos sepa a poco. Y uno de los grandes perjudicados de ese listón en las nubes es un chico del barrio de Flores al que, sin la sombra de los dos titanes, recordaríamos sin duda como un cazagoles de época.

Porque los números apoyan la teoría de que se cuentan con una mano los puntas mejores que el ‘Kun’ en la última década. Por asombroso que parezca, ningún extranjero ha marcado más goles que él en la Premier (no, ni siquiera Henry o Van Nistelrooy). Nadie ha dado más lustre a la era del petróleo en el City. Y es probable que sólo David Silva haya levantado más veces de sus asientos a los fans del Etihad (aunque ninguna con el puño tan apretado como la de aquel gol de Agüero que dio una liga en el descuento y provocó un gallo inolvidable de Martin Tyler).

Ahora que ha confesado que se va de Manchester y que es momento de escribir páginas nuevas en su carrera, es también hora de reclamar el estatus que el ‘Kun’ merece. Se le ha acusado de disperso, de infantil incluso, por esa imagen que proyectaba de que quizá el fútbol virtual le empezó a interesar más que el real. En los últimos meses, se ha visto más veces sonreir a Agüero en un streaming que sobre el césped y eso ha empañado el legado de un killer con un arsenal técnico y un olfato canchero en el área como muy pocos han desplegado.

No es casualidad que todavía hoy haya muchos colchoneros que confiesen (algunos con la boca pequeña) que se tienen que transportar hasta Futre para recordar a alguien de la altura futbolística de Agüero. Que no hay Falcao, Forlán, Griezmann o Torres que valgan. Nadie en Avellaneda olvida aquel eslalom maradoniano en un derbi del ‘Kun’ adolescente. Ningún defensa en la Premier recuerda la figura de Agüero sin que le entre un escalofrío por el espinazo.

Fuera prejuicios: es posible que Agüero sea uno de los mejores delanteros que has visto en tu vida. No te olvides de ello cuando le veas jugar con Ibai al League of Legends.

Fran Guillén