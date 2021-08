No es hora de cataclismos pero sí de ser realistas

El Betis consiguió dos puntos de seis posibles. “Ni se puede conceder un gol fácil, ni se pueden crear tan pocas oportunidades”, declaró Pellegrini.

Es pronto para apocalipsis y cataclismos, sí. Además hay que huir de ellos por insanos, pero no es pronto para ser realista. El campeonato ha comenzado, el Betis sólo lleva dos puntos de seis posibles, ante rivales inferiores, y esos puntos no vuelven. Después llegará el típico: “si tuviéramos cuatro puntos más…”, pues se los presento, se llaman dos contra el Mallorca y dos contra el Cádiz. Eso es ser realista. Porque después siempre se necesitan, ya sea para clasificarte para Europa, para dar un saltito más allá o para salvarte de algo.

Y es que además se van a recordar más por las formas en las que se dieron. Con nuevamente tremendos errores defensivos, precisamente la zona donde más necesidades tenía el Betis de reforzar y que no se ha hecho. Sabaly, el lateral derecho, llegó pero el infortunio fue protagonista con él. Pezzella, el central, ha llegado, pero ha llegado tarde para estos dos partidos. Cordón tiene tiempo de arreglar el mercado veraniego y creo que es un directivo con amplia experiencia para hacerlo, pero ya es también responsable directo de la pérdida de estos cuatro puntos, porque las demarcaciones esenciales no fueron cubiertas. Una plantilla para un equipo con tres competiciones por delante como la del Betis tiene que estar bien cubierta. Ante un contratiempo, el recambio debe ser de garantías y ahora mismo la del conjunto verdiblanco plantea ciertas dudas y necesita incorporaciones. Cosa que no la dice el que escribe, sino el que habla en rueda de prensa tras el partido. Pellegrini ayer habló claro tras el empate ante el Cádiz y dio las directrices que debe tener la recta final del mercado de fichajes.

El artículo sigue a continuación

La lectura del técnico es más que acertada. “Ni se puede conceder un gol fácil ni se puede crear tan pocas oportunidades”. El resumen certero de los dos últimos choques. Cada cual que saque sus particulares conclusiones pero el chileno no pudo ser más claro.

Que el Betis tiene la posibilidad de mejorar aún su plantilla y no caer en dramas es ser realista. Pero el siguiente partido es contra el Real Madrid, eso también es ser realista.

Manolo Nieto