Nicolás Burdisso, nuevo manager de Boca

El exdefensor aceptó la propuesta de Angelici es el nuevo director deportivo del club. Su primera tarea: elegir el DT que suceda a Guillermo.

Apenas pasaron dos meses desde que anunció formalmente su retiro del fútbol profesional y Nicolás Burdisso ya tiene nuevo trabajo: el cordobés aceptó la propuesta de Daniel Angelici y se convirtió en el nuevo Director Deportivo de Boca, un puesto que será muy importante para el rearmado del Xeneize de cara a 2019.

Nicolás Burdisso firmó contrato junto al presidente Daniel Angelici y se convirtió en el nuevo Director Deportivo de Boca. Aníbal Matellán será el Secretario Deportivo. ¡Bienvenidos a casa! 💙💛💙 pic.twitter.com/oNWmqDp4lS — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 17 de diciembre de 2018

El ex defensor, que tendrá a Aníbal Matellán como su secretario deportivo, ya firmó su contrato y asumirá en su cargo en los próximos días porque en la Ribera no hay tiempo que perder: tras la salida de Guillermo Barros Schelotto, la primera tarea de Burdisso como manager será la elección del nuevo entrenador . Por el momento, la dirigencia maneja las opciones de José Pekerman, Antonio Mohamed y Miguel Ángel Russo , pero no se descarta que aparezca algún nombre nuevo ante este nuevo panorama dentro del club. Selección del editor Luka Modric: De refugiado de guerra a mejor jugador del mundo

Así fue la presentación de Burdisso en Boca

"Es un desafío enorme. Un rol que quizá en Argentina se conoce poco. Habrá que tomar decisiones, y nada mejor que hacerlo en mi club. Mi único objetivo cuando me vaya es dejarla mejor de lo que la encontré hoy", expresó el exdefensor xeneize.

Al referirse del futuro DT, aseguró: "Tenemos bien claro el perfil de entrenador que queremos. Los principios son más importantes. La manera en que vamos a transmitirle a los jugadores qué es lo que queremos". "Seguramente que el nombre que me traiga Nicolás vamos a coincidir", acotó el presidente Daniel Angelici. Y explicó por qué lo anunciaron en este momento: "Antes de elegir un entrenador, el club necesitaba un director deportivo. No hubo una sola persona que me haya dado una mala referencia profesional ni humana de Nico".

¿Qué rol cumplirá? "Nico encabeza un equipo de trabajo y Aníbal (Matellán) será su persona de confianza al frente de la dirección deportiva del club".

¿Llamará a Guillermo? "Sí, seguramente. Tengo una gran relación con él, siempre respeté mucho su trabajo, más allá de cualquier cosa que se se haya dicho".