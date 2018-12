Ni Boca, ni Monterrey: Edwin Cardona será jugador de Pachuca

En una de las primeras bombas del mercado de pases, el ahora exjugador de Boca fue anunciado como nuevo refuerzo de Tuzos.

Que Boca esperaba por la contratación de Gustavo Alfaro para que él diga si quería contar con el 10 o no. Que Monterrey esperaba dicha decisión para dejarlo en su plantel o volver a negociarlo. El futuro de Edwin Cardona era una de las incógnitas del final del 2018, pero se resolvió de forma totalmente sorpresiva en la víspera de la Navidad: el 10 será jugador de Pachuca.

¡Bienvenido a la cuna del fútbol mexicano, Edwin Cardona! 🇨🇴



El #NuevoCrackTuzo es nuestro tercer refuerzo para el Clausura 2019. #TeJuroQueTeAmo pic.twitter.com/fOaRHgy1sk — Club Pachuca (@Tuzos) 24 de diciembre de 2018

Desde su llegada al Xeneize, el talentoso colombiano se había ganado el afecto de la hinchada y un lugar en el equipo titular del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que parecía encontrar un elemento determinante en el antioqueño de 25 años de edad. Sin embargo, algunos escándalos y una baja notable en su rendimiento lo sacaron de la primera línea y tras quedarse sin minutos en la Final de la Copa Libertadores su salida del Xeneize parecía cosa juzgada. Selección del editor Luka Modric: De refugiado de guerra a mejor jugador del mundo

Goal 50: Los 50 mejores jugadores en el mundo de 2018

Champions League 2018/19: cuándo empezó, nuevo formato, equipos y grupos

Días, fechas y horarios: la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018 de Chile

De todas formas, el propio presidente Daniel Angelici dijo en su momento que todavía no está confirmado que deje el club de La Ribera, ya que ató la decisión a la elección del nuevo entrenador: "si el próximo DT quiere a Cardona, iniciaremos gestiones", advirtió el mandatario, que podría ejecutar la opción de compra en caso de que Alfaro solicite contar con él, aunque deberá acelerar la decisión ya que la misma tiene validez hasta el 31 de diciembre..

Y mientras tanto, Diego Alonso dejaba abierta la puerta para el regreso a Monterrey: "hasta el 31 de diciembre, Boca tiene la opción de compra, hasta que no se pronuncien no puedo decir nada. Pero es un jugador de buenas condiciones, de jerarquía y está pasando un buen momento", sostuvo el DT uruguayo, que podría recibirlo con los brazos abiertos si finalmente el Xeneize decide no comprarlo.

El artículo sigue a continuación

Más allá de las últimas palabras del Tornado, ya desde hace algunos meses, la prensa mexicana había señalado que Rayados (propietario del pase del jugador) no estaba interesado en recibirlo de vuelta y ya había comenzado a buscarle nuevo equipo. Una de las opciones que se mencionó fue Racing, aunque no se podía asegurar que decida realizar la inversión superior a 6 millones de dólares. También se habló de un regreso a Atlético Nacional, pero el Verde atraviesa una delicada situación económica que hacía imposible afrontar la contratación.

Lo que nadie esperaba era la aparición de Tuzos en el medio, pero el anunció llegó a la par de Santa Claus. Luego de una serie de tweets misteriosos, el club anunció la contratación del mediocampista para la próxima temporada, que lo posiciona como uno de los bombazos del mercado y deja a Boca sin la chance de retener al jugador en caso de que Alfaro lo hubiera solicitado.