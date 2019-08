Neymar ya depende solo de Dembélé

Con Rakitic y Todibo dispuestos a ir al PSG, solo falta convencer al francés, que de ninguna manera quiere abandonar el Barcelona.

MERCADO

El fichaje de Neymar Da Silva se complica por momentos si bien su regreso nunca había sido tan cercano como hoy en día. El ni quiere ni puede satisfacer las elevadas pretensiones económicas del para vender al brasileño, que ascienden a 220 millones de euros, así que toda posibilidad para verle de nuevo en el Camp Nou pasa o bien por meter jugadores en la operación o bien por convencer al club parisino de que acepte una cesión con obligación de compra al cabo del tiempo.

El director deportivo del PSG, Leonardo Araujo, confirmó el viernes a última hora que está receptivo a vender. "Estamos abiertos a vender, incluso estuvimos abiertos a hablar con otros jugadores para hacer la operación, pero nunca tuvimos un acuerdo sobre lo que queríamos" señaló para recordar que "todo depende del Barcelona". Sin embargo, y después de que Ivan Rakitic y Jean-Clair Todibo hayan mostrado cierta receptividad al PSG, falta por convencer a Ousmane Dembélé, que de ninguna manera piensa en abandonar su actual club a pesar de la pérdida de confianza del cuerpo técnico tras su última negligencia, no informar de su lesión en San Mamés.

"No hablo de Dembélé" dijo ayer Valverde, visiblemente molesto con la situación del francés, prácticamente irrecuperable para la causa tras dos años en los que ha demostrado una actitud profesionalmente mejorable. De Rakitic, en cambio, habló en términos elogiosos y señaló que "nada hace pensar que no estará aquí". Porque en estos momentos la posibilidad de acuerdo con el PSG es remota aun siendo cercanas las posturas. Porque solo falta convencer a Dembélé, que no quiere ni hablar de su salida. La prensa más cercana al Barcelona apunta que la llegada del brasileño está "casi descartada" pero lo cierto es que no lo estará hasta que cierre el mercado.

En los despachos del Camp Nou no pierden la esperanza de que el PSG acabe cediendo ante alguna de las posibilidades que plantea el club barcelonista aun sin Dembélé. De todas formas el Barcelona necesita encontrar un equipo para el extremo galo o, de lo contrario, tampoco podrá ofrecerle a Neymar la ficha que cobraba cuando se marchó a París hace dos años. En resumen, convencer a Dembélé es el último y definitivo escollo para consumar el regreso de Neymar. Ello no significa que suceda pero el regreso del brasileño está pendiente en estos momentos de un único paso, que está por ver si se da. Pero ni mucho menos está descartado, al menos de momento.