Neymar: "El PSG ganará la Champions, este equipo no soy sólo yo"

El brasileño asegura en una entrevista para Red Bull que el conjunto parisino levantará la ‘orejona’

“El PSG será campeón de la Champions League. El PSG no soy solo yo, tiene un equipo increíble con grandes jugadores y un entrenador genial" . Son palabras de Neymar Junior, que está lesionado pero sigue apostando de manera firme por su club en la Liga de Campeones. Para Ney, "además, los hnchas del PSG son como un jugador número 12 cuando jugamos en París. No tengo dudas de que seremos campeones y de que jugaré”, asegura en una entrevista para Red Bull justo después de celebrar su 27º cumpleaños.

Su lesión, dura de llevar. El brasileño está pasando un calvario con su lesión y no ve el momento de volver al terreno de juego: “ El tratamiento acaba de comenzar. Será un largo viaje y tendré pequeñas victorias día a día. Gracias a Dios, tengo grandes profesionales a mi lado y el apoyo del PSG, así como el apoyo de los fans de todo el mundo”.

“Es muy difícil estar alejado del fútbol, ​​de la rutina del club y del calor de los fans. En 2018 me enfrenté a algo similar y sé lo malo que es, pero esa experiencia me hizo más fuerte y más preparado para enfrentar lo que viene ahora”, comenta el ex del Barcelona. “Quiero pasar más tiempo con mi familia y volver a jugar al fútbol lo antes posible. Tengo muchos títulos importantes que conquistar este año con el PSG y la selección de Brasil” ha comentado el brasileño, que sigue manteniendo que su futuro pasa por París, a pesar de estar siendo relacionado con Real Madrid y Barcelona.

En estos momentos, Neymar Jr. se está recuperando de su lesión en el metatarsiano de su pie derecho, una lesión que le privará de jugar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League entre el PSG y el Manchester United y que, en el primer asalto, el partido de ida, se zanjó con victoria parisina por 0-2, con tantos de Kimpbmembe y Mbappé.