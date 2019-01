Neymar: "¿Rumores de mi marcha? No hay nada concreto"

"Hay rumores desde que me convertí en profesional. Cuando haya algo, hablaré", dijo el delantero del PSG, relacionado con Barcelona y Real Madrid.

Neymar, delantero Paris Saint-Germain, aseguró este domingo que "no hay nada concreto" sobre su posible marcha del conjunto francés.

Tal y como viene informando Goal desde hace algunos meses, el brasileño no es feliz en París, sigue filtrando a su entorno que quiere salir del Parque de Los Príncipes y mantiene una excelente relación con los pesos pesados del vestuario del Barcelona, como Luis Suárez, Gerard Piqué o Lionel Messi, por lo que el club catalán trabaja para repescarle.

Este domingo, en unas declaraciones realizadas para Canal Football, el ex jugador del Santos aseguró: "¿Rumores sobre mi partida? Ha habido rumores desde que me convertí en profesional. Pero no hay nada concreto. Tan pronto como haya algo, hablaré sobre eso y lo asumiré, estoy seguro de eso".

Según ha podido saber Goal, Neymar hace meses que es consciente que su salida del Barça fue un gran error, en el fondo y en las formas. Su entorno ya ha contactado con varios directivos azulgrana para sondear si su regreso, por complicado que parezca, sería factible. Al mismo tiempo, algunos medios aseguran que el Real Madrid también se plantea su fichaje.

El artículo sigue a continuación

Por otro lado, consultado por los objetivos que se plantea en el PSG, aseveró: "Quiero ganarlo todo, especialmente la Liga de campeones, ya que es el sueño de todos los jugadores. El choque con el Manchester United será un buen juego para nosotros y para todos los amantes del fútbol. ¿Qué nos falta para ganar la Champions? Tienes que crecer en esta competición, todos deben atacar y defender bien. Estuvimos bien en defensa en los primeros partidos, estamos mejorando y mejorando".

Por último, sobre las críticas de Pelé, contestó: "Las he encontrado interesantes. Cuando no ganas aparecen los críticos. Nunca he actuado en la Copa del Mundo, solo he sido víctima de las faltas. Hoy la gente habla mucho sobre eso porque es Neymar y todo se amplifica. Respeto las críticas de Pelé, pero no los apruebo".