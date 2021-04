VIDEO: Neymar se burla de Kimmich y el Bayern Múnich en la cancha y fuera de ella

Neymar disfrutó de su 'venganza' personal contra el Bayern Múnich. Aunque no ocurrió en una final de UEFA Champions League, de menos logró desquitar dicho descalabro en una fase de eliminación directa que significó el adiós del último campeón en los cuartos de final.

Una vez finalizado el encuentro, el exBarcelona inmediatemente buscó a Joshua Kimmich para gritarle en la cara. Sin embargo, su compañero Leandro Paredes se atravesó en su camino y festejó con él, aunque el contención se dio cuenta y lo esquivó con mal semblante.

Pero no paró ahí. Ya en zona mixta, a Ney le consultaron al respecto y respondió con ironía: "él dijo que se veía en la semifinal, pero puedes tener la posesión, flirtear con una chica por toda la noche y un tipo hablar (con ella) por cinco minutos, y quedarse con la conquista (la chica o, en su caso, la clasificación)".

"Kimmich falou que já estava garantido na semi, mas você pode ter a posse de bola que for, vem um em 5 minutos e leva!". @neymarjr fala sobre a comemoração na frente do Kimmich, #NeyDay, se vai ficar no PSG e mais! Veja a exclusiva para a nossa @isabelapagliari! #CasaDaChampions pic.twitter.com/FDvRFDjE1G