New York Jets vs Miami Dolphins: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Miami Dolphins se dirigen al MetLife Stadium para un enfrentamiento crucial en la Semana 14 contra los New York Jets, y hay mucho en juego.

Miami ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y llega en una racha de tres victorias consecutivas. Aunque dos de esas victorias se decidieron por una sola posesión, todas las últimas cuatro apariciones fueron en el Hard Rock Stadium, haciendo de este viaje a Nueva York una verdadera prueba para un equipo que se aferra a sus esperanzas de postemporada.

Por otro lado, los Jets han compuesto discretamente una racha de 3-2 y parecen estar en la dirección correcta. Su impulso alcanzó su punto máximo la semana pasada cuando el pateador veterano Nick Folk anotó un gol de campo de 56 yardas cuando el tiempo expiró, sellando una dramática victoria.

Hora de inicio del partido New York Jets vs Miami Dolphins

Los Jets y los Dolphins se enfrentarán en la Semana 14 de la temporada de la NFL en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 7 de diciembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los aficionados en los EE.UU.

Noticias del equipo de New York Jets

Los Jets vieron de primera mano en la Semana 13 lo peligrosa que puede ser una ofensiva terrestre de primer nivel. Bijan Robinson prácticamente llevó a Atlanta hasta la meta con 193 yardas en 28 toques y una anotación, y cuando se emparejó con Tyler Allgeier, el dúo de corredores de los Falcons superó la marca de las 200 yardas. Puede que Achane no tenga la misma reputación de primera ronda, pero es más que capaz de replicar, o incluso superar, ese tipo de impacto.

Miami también podría beneficiarse de los recientes cambios en la plantilla de Nueva York. La defensa de los Jets no ha sido la misma desde que Quinnen Williams fue enviado a Dallas, y el efecto dominó se ha sentido más notablemente en las trincheras. Si alguna vez hay un momento para que el juego terrestre de los Dolphins tome el control, es este.

Wilson (rodilla) permanecerá fuera por al menos un juego más mientras continúa su período en la reserva de lesionados. El esquinero Jarvis Brownlee Jr. (cadera) y el apoyador Marcelino McCrary-Ball (isquiotibiales) fueron descartados mucho antes del día de juego, reduciendo aún más el cuadro de profundidad.

Hay un poco más de optimismo en otros lados. El esquinero Qwan’tez Stiggers pasó la semana en el protocolo de conmociones, pero el entrenador en jefe Aaron Glenn se mostró confiado en que estaría disponible. Mientras tanto, el safety Tony Adams (ingle) y el cazamariscales Jermaine Johnson (tobillo) se perdieron las prácticas a principios de la semana, pero ambos aún tienen posibilidades de jugar.

Getty Images

Noticias del equipo Miami Dolphins

Miami llega a este encuentro en bastante buena forma física, aunque estarán sin Tyreek Hill, cuya temporada se detuvo después de su lesión contra los Jets. Aparte de ese gran golpe, los Dolphins parecen estar cerca de su máxima fuerza, Rasul Douglas (pie) y Alec Ingold (cuello) tuvieron una práctica limitada el miércoles, pero el resto del equipo participó en sesiones de práctica completas.

Incluso sin Hill, Miami todavía cuenta con uno de los jugadores más explosivos de la liga desde el backfield. De'Von Achane ha sido electrizante en las últimas semanas, superando las 100 yardas totales en cuatro partidos consecutivos, una racha que incluye tres victorias de Miami. Si su impulso continúa, no sería sorprendente verlo alcanzar alrededor de 125 yardas totales contra los Jets e incluso lograr un par de touchdowns.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Jets vs Dolphins en EE. UU.

El juego de los Jets vs Dolphins en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden seguir la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en Estados Unidos, incluidas opciones de streaming, se publicarán pronto, así que estate atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Jets vs Dolphins en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que deseen mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Jets vs Dolphins

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios desde $386. A partir de ahí, los precios escalan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y llegan hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los partidos de la NFL.

Fútbol Fantasía Jets vs Dolphins

Tua Tagovailoa adoptó un rol más de gestor de juego la semana pasada, dejando que De'Von Achane llevara la batuta del ataque terrestre de Miami. El veterano QB tiene 17 pases de touchdown y 14 intercepciones en el año, y con un enfrentamiento difícil contra los Jets en el horizonte, los gerentes de fantasía pueden querer ser cautelosos antes de colocarlo en la alineación para la Semana 14.

Achane ha sido la chispa que ha encendido la ofensiva de Miami durante toda la temporada. El corredor eléctrico ha superado las 120 yardas por tierra en tres partidos consecutivos, liderando un juego terrestre que ha producido 176.7 yardas por partido durante la racha de tres victorias de los Dolphins. Ha sido igual de importante en el juego aéreo, atrapando 54 pases para 370 yardas junto con sus 186 acarreos para 1,034 yardas, la mejor marca del equipo.

En el otro lado del campo, Tyrod Taylor se ha convertido silenciosamente en una opción confiable para los dueños de fantasía que necesitan un mariscal de campo. Ha entregado actuaciones sólidas consecutivas usando una mezcla equilibrada de lanzamientos y corridas, y ahora se enfrenta a una defensa de Miami que ha mostrado grietas contra los QBs de doble amenaza. Si estás buscando, Taylor tiene un camino legítimo para colarse en el top 12 en la posición esta semana.

Lo que antes se consideraba un complemento en el acuerdo de gran magnitud que envió a Sauce Gardner a Indianápolis se ha convertido rápidamente en un hallazgo valioso. Adonai Mitchell ha asumido el papel de receptor principal de los Jets con Garrett Wilson en la lista de lesionados, irrumpiendo la semana pasada con sus mejores cifras de carrera: ocho recepciones, 102 yardas y su primer touchdown en la NFL. Ahora cuenta con 11 recepciones en 25 objetivos para 154 yardas en tres juegos con los colores de Nueva York.

Breece Hall tuvo otro día constante en la oficina en la victoria de los Jets por 27-24 sobre Atlanta, logrando 68 yardas y un touchdown en 19 acarreos, además de añadir un par de recepciones para ocho yardas. Su touchdown llegó después de un despeje mal manejado que inclinó el impulso a favor de Nueva York. El entorno ofensivo de los Jets todavía deja mucho que desear, pero la carga de trabajo de Hall lo mantiene firmemente en la conversación de RB2 en el futuro.

Predicciones del Juego Jets vs Dolphins

Los Miami Dolphins han cambiado el rumbo desde mediados de octubre, entrando a la Semana 14 luciendo nada como el grupo inestable que comenzó la temporada. Han tenido un registro de 4-1 en sus últimos cinco juegos, y la mayor revelación no han sido los fuegos artificiales en la ofensiva, sino la defensa ajustando las tuercas contra la carrera. Si esa nueva dureza se mantiene el domingo contra Breece Hall, De'Von Achane debería tener más que suficiente pista para mantener el resurgimiento de Miami en marcha, potencialmente convirtiendo un once feo comienzo de 1-6 en un improbable ascenso de 6-7 de regreso a la relevancia.

Sí, los Jets encontraron su ritmo la semana pasada al conseguir una victoria en casa, pero no nos engañemos, Miami es el equipo que está ascendiendo. Los Dolphins han ganado tres seguidos y cuatro de sus últimos cinco, la chispa encendida con esa demolición 34–10 en Atlanta que recordó a todos de lo que este equipo es capaz cuando está concentrado.

Los Dolphins ya se llevaron el primer enfrentamiento, y con el impulso claramente de su lado, es difícil apostar contra la barrida. Miami llega con confianza al MetLife el domingo, y se lleva la serie de la temporada.

Probabilidades de Apuestas Jets vs Dolphins

Spread

Dolphins -2.5 (-115)

Jets +2.5 (-105)

Moneyline

Dolphins: -155

Jets: +130

Total

41.5 (Over -110/Under -110)