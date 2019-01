Munir rompe con el Barcelona pero no tiene claro su futuro

Valverde le ha asegurado que no jugará más pero su futuro no está definido, ya que el Sevilla se ha interesado pero también el Betis

El futuro de Munir El Haddadi no va a pasar por seguir en el Barcelona, donde ya le han comunicado que no va a volver a jugar esta temporada ante su negativo de no renovar su contrato con el conjunto blaugrana. Sin embargo, el delantero no tiene cerrado dónde estará su futuro una vez que abandone el Camp Nou.

“En la semana del partido contra el Celta Munir se lleva la noticia por parte de su entrenador de que, habiéndole dicho la directiva que no iba a renovar, tiene que dar cabida a otros jugadores del vestuario e, incluso de la cantera. Que no iba a ir convocado hasta que, de alguna manera, se decida a renovar. El jugador se se lleva una decepción, porque el jugador agradece al FC Barcelona todo, está comprometido y sabe que tiene contrato con el club que, hasta junio, tiene que respetar”, explicaba su representante Francesc Valdivieso en beIN Sports.

Su salida del Barcelona es cuestión de tiempo y sólo resta saber si el jugador se marchará el próximo 30 de junio como agente libre tras acabar su contrato o si el Barcelona llega a un acuerdo con algún club para traspasarle este mes de enero o se marcha con la carta de libertad.

También es una incógnita para Munir dónde seguirá su carrera a partir de este mes de enero o junio. El Sevilla, que ya trato de cerrar su fichaje hace unos meses, se ha interesado nuevamente por él e incluso, según adelantó la Cadena Cope, ya tendría un precontrato de cuatro temporadas cerrado, un paso que aún no ha cerrado según confirman a Goal desde el entorno del jugador.

De hecho, el atacante de 23 años tiene más ofertas al margen del Sevilla y, hasta el momento, uno de los clubes que se ha puesto contacto con el Barcelona para tratar de desbloquear su situación en este mes de enero ha sido el Real Betis, que ya ha pescado recientemente a otros jugadores criados en La Masia como son Bartra y Cristian Tello.