Municipal presenta una convocatoria con sorpresas

Esteban Marroquin, Smayli Saravia y a Brandon Rivas son los juveniles convocados para enfrentar a Sanarate.

Municipal puso a la preparación de cara al partido de este fin de semana contra el Deportivo Sanarate, correspondiente a la Jornada 17 del torneo Apertura 2019. Los Rojos realizaron una serie de trabajos en El Trébol para pulir los últimos detalles para enfrentar a la Máquina Celeste.

En la convocatoria del conjunto escarlata destaca la presencia de un buen número de juveniles: Esteban Marroquin, Smayli Saravia y a Brandon Rivas. Esto, debido a la gran cantidad de ausencias que tiene el equipo por lesiones o acumulación de amarillas.

Los Rojos no convocaron a Brandon de León, John Méndez y Julio Fajardo, quienes no se encuentran en óptimas condiciones. Tampoco fueron citados Carlos Alvarado, Frank de León y Luis de León, quienes no podrán disputar el partido al estar suspendidos,

La buena noticia para Municipal es que Alejandro Díaz ya cumplió la suspensión que tenía al perderse el compromiso ante Mixco. Es por eso que fue tomado en cuenta para este compromiso, aunque durante la semana presentó algunas molestias musculares.