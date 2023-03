Mouriño: "No queremos vender a Gabri Veiga, pero nos lo van a comprar y no podemos hacer nada"

Mouriño reconoce que el Madrid "no ha llamado al Celta" y desvela que cuatro clubes de la Premier le quieren

El Celta de Vigo lo tiene claro. Este verano, Gabri Veiga, la gran sensación del celtismo y el jugador revelación de la Liga, volará de Balaídos. Es lo que se infiere de las palabras del presidente celtiña, Carlos Mouriño, que ha sido realmente claro a la hora de vaticinar el futuro del juagdor: "No queremos vender a Gabri Veiga, pero nos lo van a comprar y ahí no podemos hacer nada", ha explicado. Veiga tiene contrato en vigor, pero Mouriño, que insiste en que no desea negociar ningún traspaso, tiene claro que hay demasiados clubes poderosos interesados en hacerse con el jugador. "Conocemos algunas de sus ofertas y es imposible llegar ahí", apuntó.

Gabri Veiga tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y media Premier se interesa por él

El Celta tiene muy complicado renovar al jugador y aumentar drásticamente su cláusula de rescisión. Como ya apuntó 'La Voz de Galicia', el club no tiene previsto revisar el contrato del canterano, por lo que su cláusula de rescisión seguirá siendo de 40 millones de euros. ¿Por qué? Pues el motivo es que subir esa cláusula implicaría un cambio importante en la masa salarial. Y en el caso de aumentar de un modo desorbitado la cláusula de rescisión de Gabri Veiga, manteniendo una remuneración media para la escala salarial del club vigués, podría ser tumbada por un juez. Ya hay precedentes al respecto en la jurisprudencia española. De ahí que el Celta insista en que no quiere vender, pero seguramente, se lo comprarán, activando esa cláusula de rescisión por 40 "kilos" este verano. Se especula con el interés del Real Madrid, con el Barcelona y con varios clubes ingleses, que son los que más músculo financiero tienen y podrían incluso, si quisieran, depositar el importe de la cláusula a 'tocateja'. Mouriño es transparente: "Gabri Veiga decidirá a dónde quiere ir, pero solo si se paga la cláusula. Es así de sencillo, no hay más vueltas que darle". Además, ha indicado que de los diez primeros de la clasificación de la Premier, hasta cuatro están interesados en él.

No se negociará por Gabri, el Celta se remite a su cláusula y el Madrid aún "no ha llamado al Celta"

Mouriño confirmó que el club no se sentará a negociar por Gabri Veiga este verano. Y que, si algún club quiere al jugador, tendrá que pagar el importe de la cláusula del jugador, por 40 "kilos". "Gabri Veiga decidirá a dónde quiere ir, pero solo si se paga la cláusula. Es así de sencillo, no hay más vueltas que darle", dijo Mouriño, que recalcó que "el Real Madrid no se ha puesto en contacto con nosotros, no sabemos si al jugador le habrán llamado", dijo.

Centenario, himno de C. Tangana y 'Celta Fortuna'

Mouriño ha explicado la situación de Gabri Veiga en una comparecencia ante los medios, donde ha explicado la satisfacción del club por los preparativos de su centenario: "Estamos a 5 meses de nuestro gran centenario. Es una fecha muy importante para el club y para la ciudad. Estamos llenos de ilusión". El himno del centenario del club será compuesto por el popular cantante e hincha celeste, C. Tangana. Además, ha explicado que, a partir de la temporada 23-24, el Celta B pasará a ser denominado como 'Celta Fortuna'.