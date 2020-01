Monchi, el prestigioso directivo que no ha triunfado fichando mexicanos

Los dos mexicanos únicamente pudieron mantenerse seis meses en Roma y Sevilla, saliendo de las entidades prematuramente.

Pocos directores deportivos trabajan tan bien en la captación de talentos y jugadores que se adapten a un sistema como Ramón Rodríguez Verdejo. Conocido como Monchi, el directivo ha sido parte fundamental del éxito reciente del , contratando y colaborando en el desarrollo de futbolistas como Ivan Rakitic, Dani Alves, Adriano Correia, Gary Medel o Seydou Keita, elementos que llegaron como desconocidos y terminaron convirtiéndose en estrellas mundiales.

A lo largo de la exitosa carrera de Monchi, primero con el Sevilla de 2000 a 2017, luego con la de 2017 a 2019 y en su regreso al cuadro Andaluz para el año pasado, este personaje ha apostado por firmar mexicanos en tres ocasiones, obteniendo resultados poco exitosos.

Curiosamente, ni Héctor Moreno ni Chicharito Hernández lograron permenecer más de seis meses en sus respectivos cuadros, saliendo en el mercado invernal para tomar ofertas de la y el Galaxy, respectivamente. Aunque lógicamente fueron aprobados por sus técnicos, es un hecho que el director deportivo de 51 años representó parte fundamental en ambas contrataciones.

Luego de la reciente salida de Chicharito rumbo a la , en Goal presentamos la 'maldición mexicana' que persigue a Monchi.

GERARDO TORRADO

El primero que se cruzó en su camino fue Gerardo Torrado en 2002. Una apuesta más que arriesgada, pues el Borrego venía del Polideportivo Ejido, entidad perteneciente a la Segunda categoría española. Pese a hacer bien las cosas no tuvo mucha continuidad, participando en solo 40 de 114 partidos posibles. Su salida terminó siendo rumbo a .

HÉCTOR MORENO

Una de las primeras apuestas de Monchi en la Roma fue Héctor Moreno. El defensa mexicano nunca pudo ganarse un puesto y solo jugó cinco partidos, marchándose seis meses después a la Real Sociedad. Unos meses después, el directivo español confesó que se equivocó en contratar al Seleccionado mexicano: "Aprendí muchas cosas de mis errores, he hecho muchas cosas pero tenía la capacidad de entender dónde me he equivocado; por ejemplo, Héctor Moreno. Estaba convencido de que podía ser útil para la Roma, pero por muchas cosas no salio bien y fue un error que no podía continuar".

CHICHARITO HERNÁNDEZ

Para reforzar al Sevilla esta campaña, surgió la opción de Chicharito Hernández, que agradó a la directiva por las ganas del futbolista de llegar a la entidad. Un desempeño de más a menos y la irrechazable oferta de la MLS terminaron significando su adiós.

En la presentación del mexicano, Monchi reconoció a Hernández como un elemento único: "Pocas veces un jugador me ha transmitido tanta ilusión por un proyecto. En 30 años nunca he visto a un jugador bajarse el sueldo para venir aquí".