Modric, Joselu, Vinicius... ¿Quiénes son los encargados de tirar los penaltis en el Real Madrid 2023-24?

Ancelotti se enfadó en Vigo tras el fallo de Rodrygo y, días después, contó quiénes son los encargados de lanzarlos.

¿Quiénes son los encargados de tirar los penaltis en el Real Madrid durante la temporada 2023-24? El equipo blanco es el conjunto de LaLiga que más penaltis en la historia de la competición ha tenido, por lo que merece la pena saber quiénes son los que tienen la responsabilidad de ejecutarlos.

Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto merengue, se enfadó en la tercera jornada del campeonato, cuando Rodrygo falló la pena máxima en Balaídos contra el Celta. "No tienen libertad para elegir el lanzador. No sé qué es lo que ha pasado, pero tenía que tirar Luka Modric y no sé qué ha pasado. El que tenía que tirar en un inicio era Vinicius, pero no estaba ya. Han elegido a Rodrygo, y no me ha dado tiempo a decir que tenía que ser Modric", señaló.

Días después, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Getafe, el preparador italiano fue consultado acerca de quiénes son los encargados de lanzar los penaltis en el equipo. Y el ex entrenador del Milan contestó: "Depende del partido. Joselu los lanza muy bien, Modric también, Vinicius... ese sería el orden, con todos sanos".

Al día siguiente, el Madrid parecía que iba a tener un penalti que luego el VAR 'canceló'. Y aunque estaba en campo Joselu, el balón lo cogió Modric...