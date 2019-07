Míchel cree que el futbolista mexicano no confía en su calidad

El técnico español afirmó que los jugadores aztecas no se creen su verdadero potencial.

A pocas semanas de su llegada al futbol mexicano, Miguel González Míchel poco a poco conoce más a profundidad la forma de pensar del jugador azteca, luego de trabajar con el primer equipo de Pumas , que está nutrido en mayor parte por elementos de Cantera.

"A mí el futbolista mexicano me parece bueno técnicamente, físicamente y competitivo pero quizá no se lo cree. El ejemplo de Guardado, Pizarro , que si jugasen en Europa son de magnífico nivel. Veo a y no veo mejores jugadores que Pizarro ", dijo en entrevista con Imagen Televisión, diagnosticando más a fondo las cualidades de los jugadores del campeonato.

🔥¡Sufriendo pero a semifinales!🔥



🇲🇽 llegó hasta los penales con 🇨🇷 pero sigue con vida en la pic.twitter.com/8rQ65HLbrk

— Goal México (@goalmex) June 30, 2019

Igualmente, al ser cuestionado sobre qué fichaje le gustaría realizar si su directiva la diera posibilidad de firmar a cualquier jugador mexicano , el técnico no negó su gusto por el jugador de Monterrey, aunque prefirió respaldar a su plantilla. "No voy a contestar. Sería faltar el respeto a mis jugadores que tan bien se están portando con nosotros. Los que tengo son para mi los mejores ".

El campeonato comenzará el próximo 18 de julio, y Pizarro Thomas tendría ofertas de clubes como Lyon, Marsella o Mónaco , que estarían dispuestos a pagar cantidades considerables para firmarlo.