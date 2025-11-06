Miami Dolphins vs Buffalo Bills: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Buffalo Bills viajan al sur para enfrentarse a los Miami Dolphins en un choque clave de la AFC Este. Mientras que la temporada de Miami parece desmoronarse, Buffalo está luchando para regresar a la competencia por el mejor puesto de playoffs de la conferencia.

Los Buffalo Bills comenzaron la temporada con fuerza, acumulando victorias tempranas sobre los Ravens, Jets, Dolphins y Saints para comenzar 4-0. Sin embargo, su impulso se detuvo con derrotas consecutivas ante los Patriots y Falcons antes de recuperarse al vencer a los Carolina Panthers.

En cuanto a los Miami Dolphins, ha sido un inicio complicado. Tropezaron desde el inicio con derrotas ante los Colts, Patriots y Bills antes de finalmente conseguir una victoria contra los Jets en crisis. Esa breve chispa no duró mucho, ya que Miami perdió tres más contra los Panthers, Chargers y Browns antes de conseguir otra victoria muy peleada, esta vez sobre los Falcons en la Semana 7.

Hora del partido Miami Dolphins vs Buffalo Bills

Los Dolphins y los Bills se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el domingo 9 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Miami Dolphins

Los Dolphins están lidiando con más preocupaciones defensivas de cara a su enfrentamiento con Buffalo. Tras la salida de Jaelan Phillips, la mayor preocupación ahora es Rasul Douglas, quien se perdió la práctica del miércoles debido a problemas en el pie y el tobillo. Ha sido, posiblemente, el mejor defensor de Miami esta temporada, por lo que su estado es un tema relevante. También estuvieron ausentes Ifeatu Melifonwu con un problema en el pulgar y el pie, y el linebacker novato Chop Robinson, quien sigue en el protocolo de conmociones. Se esperaba que Robinson asumiera un rol titular, aunque ese movimiento podría tener que esperar, dejando al veterano Matthew Judon como el probable titular junto a Bradley Chubb.

Miami también tuvo varios defensores limitados, incluyendo a Zach Sieler con un problema en el hombro, Chubb todavía manejando una lesión en el pie, y Ashtyn Davis recuperándose de un problema en el cuádriceps. En la ofensiva, Ollie Gordon II estuvo limitado por una lesión de tobillo, lo que podría abrir la puerta para que Jaylen Wright tenga un papel más importante esta semana. En una nota positiva, Julian Hill regresó a la práctica y Minkah Fitzpatrick, Alec Ingold, Dante Trader Jr., y Jaylen Waddle fueron participantes plenos.

Los Dolphins continúan en declive tras una derrota en casa 28-6 ante los Baltimore Ravens el jueves por la noche. Miami fue perdiendo 14-6 al medio tiempo y no logró anotar en la segunda mitad, cediendo 14 puntos sin respuesta en el tercer cuarto. Tua Tagovailoa tuvo dificultades, con 25 de 40 pases para 261 yardas con una intercepción, mientras que De’Von Achane logró 67 yardas en 14 acarreos. Jaylen Waddle intentó motivar la ofensiva con seis recepciones para 82 yardas, pero no fue suficiente para detener la caída.

Getty Images

Noticias del equipo Buffalo Bills

Cuando las prácticas de la Semana 10 comenzaron el miércoles, la lista de lesiones de los Bills era difícil de ignorar. Presentaba demasiados jugadores listados como no disponibles para practicar. Eso no es ideal con otro crucial enfrentamiento de la AFC Este contra Miami en el horizonte.

Taron Johnson, DaQuan Jones y Shaq Thompson estuvieron fuera para comenzar la semana. Nada de eso fue una sorpresa ya que cada jugador está lidiando con lesiones en curso. Mientras tanto, Michael Hoecht ha sido oficialmente colocado en la IR después de romperse el tendón de Aquiles en la victoria del domingo. Su ausencia duele. La presión al pasador de Buffalo había mejorado notablemente después de su regreso de la suspensión a principios de esta temporada.

Lo que sí llamó la atención fue la ausencia de Joey Bosa, A.J. Epenesa y James Cook III. Los tres se perdieron la sesión del miércoles debido a lesiones que sufrieron el fin de semana pasado.

Cook se lesionó temprano en el juego contra Kansas City cuando un defensor cayó sobre su tobillo durante la primera jugada. Pasó gran parte del comienzo del juego en la banca recibiendo tratamiento y haciéndose un nuevo vendaje en el tobillo. Mientras Buffalo terminó la primera serie con un pase de touchdown de Josh Allen a Dalton Kincaid, el estado de Cook será algo a observar de cerca a medida que avanza la semana.

El pasado domingo, los Bills superaron a los Kansas City Chiefs en una dura victoria de 28-21. Buffalo saltó a una ventaja de 21-13 en la mitad del tiempo y la amplió con otro touchdown en el tercer cuarto antes de resistir una remontada tardía de los Chiefs. Josh Allen estuvo casi impecable, completando 23 de 26 pases para 273 yardas y un touchdown, mientras también concretaba dos anotaciones por tierra. James Cook proporcionó equilibrio con 114 yardas por tierra en 27 acarreos, y Dalton Kincaid fue dominante por aire con seis recepciones para 101 yardas y dos touchdowns.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Dolphins vs Bills en los EE. UU.

El juego Dolphins vs Bills en la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has dejado el cable, los fanáticos también pueden seguir la cobertura en Paramount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y hacer streaming en vivo de Dolphins vs Bills en todo el mundo

Para los fans fuera de los EE.UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte informado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Dolphins vs Bills

El enfrentamiento entre los Dolphins y los Bills está programado para el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, un lugar que puede albergar hasta 65,326 fanáticos y promete una atmósfera ardiente el día del juego.

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan los $10,406 para los mejores asientos en la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Fútbol de Fantasía Dolphins vs Bills

Este enfrentamiento de la Semana 10 de la AFC Este se presenta como un festín de fantasía. Miami ha sido inconsistente esta temporada, pero todavía tienen el poder para acumular puntos rápidamente. Josh Allen (24.1 puntos proyectados) sigue siendo un QB1 automático y debería destacarse si esto se convierte en una carrera vertiginosa. Tua Tagovailoa (13.8 puntos proyectados) es más un jugador ocasional en formatos estándar, aunque todavía tiene atractivo en ligas más profundas si este juego se abre.

James Cook (15.5 puntos proyectados) y De'Von Achane (14.5 puntos proyectados) están cimentados como titulares semanales. Su capacidad de explosión, participación en el juego de recepción y amenaza de jugadas grandes los hacen difíciles de dejar en el banquillo. Khalil Shakir ha creado un papel confiable como flex y Jaylen Waddle podría ser la chispa que Miami necesita para estirar el campo. Dalton Kincaid sigue siendo una de las opciones más confiables de Allen en el juego aéreo, manteniéndose firmemente en el círculo de TE1.

Con creadores de juego en todas partes, este enfrentamiento tiene todos los ingredientes para un enfrentamiento de alta puntuación y amigable con la fantasía.

Quarterbacks: Josh Allen Debe Comenzar, Tua Tagovailoa Juego en Ligas Más Profundas

Running Backs: James Cook & De’Von Achane son Titulares Obligatorios, Ollie Gordon II Banco

Wide Receivers: Khalil Shakir Flex, Jaylen Waddle Titular, Malik Washington Juego en Ligas Más Profundas, Keon Coleman Banco

Tight Ends: Comienza Dalton Kincaid

Predicciones del Juego Dolphins vs Bills

Los Buffalo Bills parecen estar listos para encargarse del negocio en su revancha de la Semana 10 con los Miami Dolphins, y esta vez probablemente no será cerrado. La venta de media temporada de Miami, encabezada por el intercambio de Jaelan Phillips, señala un equipo listo para dejarlo todo, y su defensa ha estado cediendo yardas a un ritmo alarmante, permitiendo más de 145 yardas por tierra por partido. Eso podría abrir la puerta para que James Cook corra a sus anchas, aliviando la carga sobre Josh Allen.

Sin embargo, los Dolphins continúan disparándose en el pie; tres pérdidas de balón y un 2 de 12 en terceras oportunidades contra Baltimore cuentan la historia. Con la ofensiva de Miami estancándose y su defensa en declive, este enfrentamiento se siente como un desajuste desde el principio.

Predicción: Buffalo se mantiene caliente y consigue una victoria fácil de 31-13 sobre Miami.

Dolphins vs Bills Cuotas de Apuestas

Spread

Bills -8.5 (-110)

Dolphins +8.5 (-110)

Línea de dinero

Bills: -425

Dolphins: +330

Total

50.5 (Más de -110/Menos de -110)