En México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs Valencia por LaLiga y a qué hora es?

El cuadro blanco se mide ante el conjunto Che, una de las grandes revelaciones en este inicio de temporada.

Real Madrid viene de conseguir una importante victoria en la Champions League y ahora regresa a la actividad de La Liga, donde debe enfrentar a un Valencia renovado que actualmente pelea en la parte alta de la tabla de posiciones del campeonato español.

Ambos equipos se mantienen invictos hasta el momento, por lo que será uno de los compromisos más interesantes del fin de semana en Europa. En Goal te presentamos las opciones para seguir en vivo este atractivo duelo de La Liga.

DÍA Y HORARIO DEL REAL MADRID VS. VALENCIA

El partido se juega el domingo 12 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

TRANSMISIÓN DEL REAL MADRID VS. VALENCIA

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Ancelotti. Esta ocasión, en el canal 1516.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia (1-4-4-2): Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel, Alderete, José Gayá; Carlos Soler, Wass, Hugo Guillamón, Foulquier/Musah; Guedes y Maxi Gómez

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Fede Valverde; Hazard/Lucas Vázquez/Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.