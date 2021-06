En México, ¿qué canal transmite Argentina vs Chile de las Copa América 2021 y a qué hora es?

La Albiceleste hace su estreno ante la Roja, en uno de los duelos más interesantes de la fase de grupos.

Argentina inicia su participación en la Copa América 2021 con un duelo muy interesante. La Albiceleste, comandada por Lionel Messi, se mide ante Chile con la ilusión de estrenarse en el certamen con la conquista de tres puntos en el Grupo B.

Ambos equipos vienen de protagonizar un partido intenso en las Eliminatorias Sudamericanas, en el que igualaron 1-1 con los goles de Messi y Alexis Sánchez. Sin embargo, en esta oportunidad el Niño Maravilla no está disponible por lesión.

Este partido podrá disfrutarse en la República Mexicana, pues un sistema de cable ha adquirido los derechos para transmitir todos los partidos de la Copa América.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente.

DÍA Y HORARIO DEL ARGENTINA VS CHILE EN MÉXICO

El cotejo entre Brasil y Venezuela está programado para el lunes 14 de junio de 2021 a las 16:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ARGENTINA VS CHILE EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse a través de Canal 5 y el sistema de cable SKY, el cual transmite todos los compromisos de la Copa América. Esto, por supuesto, en exclusiva para sus suscriptores.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Afortunadamente para los aficionados, este partido estará disponible en TV abierta y cerrada. O sea, se encuentra disponible para la televisión gratuita y además en sistemas de cable que necesitan desembolsar una cantidad de dinero por mes para disfrutarlo.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Canal 5 105 / 1105 (HD) 5 / 705 (HD) 105 105 5

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play .

El partido será transmitido en el canal 510 y 1510 en HD , donde se ofrece la transmisión de las eliminatorias de Conmebol .

¿CÓMO VER ARGENTINA VS CHILE EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de las eliminatorias sudamericanas y muchos más del futbol europeo.

PROBABLES ALINEACIONES

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nico González, Lautaro Martínez, Lionel Messi.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal, César Pinares; Eduardo Vargas y Jean Meneses.