En México, ¿qué canal pasa España vs Suiza, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

La Roja inicia los cuartos de final ante el equipo que viene de dar la gran sorpresa en lo que va de la Euro.

Llega el momento de los cuartos de final de la Eurocopa 2021. Y el primer cruce de esta instancia es el que protagonizarán España y Suiza, dos equipos que mostraron un nivel muy alto en los octavos de final y vienen de imponerse en la prórroga y los penales respectivamente.

La Roja sufrió más de la cuenta ante Croacia, luego de desperdiciar una ventaja de 3-1. Sin embargo, el partido se fue a tiempo extra y el equipo de Luis Enrique sacó a relucir la mejor versión de su futbol, logrando imponerse a través de rápidos contragolpes ante el subcampeón del mundo.

Suiza, por su parte, acaba de protagonizar la gran sorpresa de la Eurocopa. Y es que el cuadro helvético resucitó de la nada ante Francia, llevando el partido hasta los penales y ahí se impuso gracias a la extraordinaria intervención de Sommer ante el remate de Mbappé.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL ESPAÑA VS SUIZA EN MÉXICO

El cotejo entre España y Suiza está programado para el viernes 2 de julio de 2021 a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ESPAÑA VS SUIZA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse a través de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele cerrada. Es decir, se debe abonar a la empresa mencionada una cantidad mensual.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER ESPAÑA VS SUIZA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

España (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Eric García/Pau Torres, Laporte, Gayà/Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata y Ferrán Torres.

Suiza (3-4-1-2): Sommer; Ricardo Rodríguez, Akanji, Elvedi; Widmer, Zakaria/Sow, Freuler, Zuber; Xhaqiri; Embolo y Seferovic.