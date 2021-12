En México, ¿qué canal transmite Barcelona vs Betis por LaLiga y a qué hora es?

El Barcelona ha tenido un buen arranque en la gestión de Xavi, buscando sumar más triunfos y seguir escalando puestos en la tabla de clasificación.

Ahora, recibirán en el Camp Nou la visita del Betis, equipo en el que militan Andrés Guardado y Diego Lainez, deseando dar un golpe de autoridad y pelear hasta final de la campaña por puestos de Champions League.

Ante la expectativa que genera el partido, los aficionados mexicanos quieren saber en dónde se transmite el encuentro. Y para que estén al tanto, en GOAL te damos la fecha y el canal donde se puede ver en vivo.

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL BARCELONA VS BETIS

El partido se juega el sábado 4 de diciembre a las 09:15 horas, tiempo del Centro de México y 07:15 en el Sureste. En el Noroeste comenzará a las 08:15 horas y en el Pacífico a las 09:15.

TRANSMISIÓN DEL BARCELONA VS. BETIS

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2020-21, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo Blaugrana.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANALES SON EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Sin embargo, dado el caso que sí coincida con algo más, entonces sí se modifica el canal.

Sky Black Sky Platinum Sky Gold Sky Sports 1 1501 1501 1501 Sky Sports 2 (HD) 1516 1516 - Sky Sports 3 (HD) 1524 1524 -

CÓMO VER ONLINE BARCELONA VS BETIS

El partido se puede ver vía streaming por internet a través de la aplicación de Blue to Go Video Everywhere.

ALINEACIONES BARCELONA - BETIS

BARCELONA

Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araújo/Eric García, Jordi Alba; Frenkie De Jong, Busquets, Nico; Gavi, Luuk de Jong y Memphis Depay. DT: Xavi Hernández.

BETIS

Rui Silva, Aitor Ruibal, Bartra, Víctor Ruíz, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Guardado, Canales, Fekir, Juanmi, Willian José. DT: Manuel Pellegrini