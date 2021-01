Messi no quiere perderse la final de la Supercopa de España

El argentino dejó buenas sensaciones en el entrenamiento y conociendo su carácter competitivo, querrá estar en el duelo entre Barcelona y Athletic

En las últimas horas se pudo ver a Lionel Messi en el campo de entrenamiento. En la sesión junto a sus compañeros se pudo observar que el argentino tenía buenas sensaciones, después de haber sufrido algunas molestias que no habían remitido del todo. A pesar de que no pudo jugar la semifinal ante la y de que su ausencia ha motivado en las últimas horas una catarata de dudas y especulaciones sobre su estado físico, el carácter competitivo de Messi invita a pensar que no querrá dejar de disputar la final de la Supercopa de .

La presencia del argentino en el once de Ronald Koeman se antoja clave. El deseo ferviente de Leo es jugar y si finalmente es de la partida, por lo que estaría en el once titular, volverá a enfrentarse a uno de los equipos frente a los que brilla con más intensidad. Los números del 'diez' son brutales ante el Athletic de Bilbao y se podría decir que es la auténtica 'bestia negra' de los athleticzales, a los que ha endosado 18 dianas en 25 partidos.

El artículo sigue a continuación

Ronald Koeman ya avisó en rueda de prensa que sería el argentino quien decidiría si se veía preparado para disputar la final. Y conociendo a Messi, hay muchas posibilidades de que el 'diez' salte al terreno de juego esta noche para enfrentarse al cuadro bilbaíno que dirige Marcelino García Toral. Tras el entrenamiento en el Benito Villamarín, el argentino y el resto de la plantilla ya descansan en el hotel de concentración.

Más equipos

Los aficionados al fútbol, sobre todo los del Barça y del Athletic, no olvidan la obra de arte del argentino Messi en la final de de la temporada 2014-15, cuando se marchó de hasta cinco defensores rivales desde el centro del campo, con caño incluido, para batir posteriormente a Gorka Iraizoz con un potente tiro raso. Uno de los mejores tantos en la carrera del argentino.

La final se jugará esta noche en el estadio de La Cartuja, con todos pendientes la presencia o no de Messi. El FC ha conseguido llegar a la final después de haber vivido una intensa tanda de penaltis contra el equipo de San Sebastián, la Real Sociedad, que cayó desde los once metros. Por su parte los bilbaínos accedieron a la final después de vencer al , que cayó derrotado por-12, merced a un doblete de Raúl García