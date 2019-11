Messi insiste: “Quiero ganar la Champions”

Leo Messi ha vuelto a dejar claro que ganar la Champions es una prioridad para él. Ya lo dijo al comienzo de la temporada pasada en su alocución al Camp Nou y lo volvió a repetir esta temporada en el Gamper.

Messi volvió a primar lo colectivo a lo individual y no quiere saber nada de Balones de Oro u otros premios a los que da la importancia que tienen.

"Ahora lo importante es añadir una Champions más a la vitrina, y con eso llegarán los premios individuales. Siempre he dicho que títulos individuales no son mis objetivos. The Best, el Balón de Oro, la Bota de Oro no son mis retos. Y aún menos el premio para el mejor gol del año. Si los logro, bien, pero si no, está todo bien”