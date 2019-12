Messi, fuera de la convocatoria de Champions para el Inter de Milán vs Barcelona

Bombazo en la lista de convocados de Ernesto Valverde para el - con el que se cerrará la fase de grupos.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Copa del Rey en DAZN, por 9,99 al mes. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Messi se ha quedado fuera de la lista para el último partido de la primera ronda si bien es cierto que el Barça no se juega nada dado que ya tiene la clasificación sellada y además como primero.

El artículo sigue a continuación

The 2️⃣0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij