Messi: "No era fácil volver después de tanto tiempo"

Leo analizó el rendimiento la Selección argentina en el empate como local ante Chile por Eliminatorias. "Hacía mucho que no nos juntábamos", aseguró.

Aunque fue un punto con sabor a muy poco para la Selección argentina, como local, ante Chile, el capitán Lionel Messi lo valoró y lo puso en contexto: después de ocho meses sin entrenamientos ni partidos oficiales, la Albiceleste no ganó, pero tampoco desentonó en la reanudación de las Eliminatorias sudamericanas.

"Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver a jugar", sentenció el 10 respecto a la actuación de Argentina, en declaraciones a la señal oficial. "No es fácil volver a juntarnos, con poco trabajo, seguir lo que veníamos haciendo, pero creo que estuvimos muy bien y por momentos hicimos buen partido", analizó.

En la misma línea, Leo destacó: "Estuvimos seguros en la presión y la recuperación, ellos casi no nos crearon situaciones, tuvimos la mala suerte del gol en pelota parada. Un partido difícil como siempre con Chile".

"Creo que desde que empezaron las Eliminatorias, estamos en crecimiento; hoy jugaron chicos nuevos otra vez, debutaron, De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez. La dinámica del equipo es buena, no era fácil volver después de tanto tiempo", remarcó.

Por otra parte, Messi contó qué signifcó que haya sido el primer encuentro de Argentina tras la muerte de Diego Maradona. "Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la Selección para Diego que siempre estaba, de una u otra manera", aseguró la Pulga, y concluyó: "Fue un partido muy especial por ser el primero sin él y por todo lo que está pasando en el país y en el mundo, una situación difícil para todos. Una lástima que hoy en este estadio tan lindo no pueda estar la gente. Pero es lo que nos toca vivir".