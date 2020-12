Messi: "El Barça es mi vida"

El futbolista argentino habló con Jordi Évole en La Sexta y repasó la actualidad en torno a su figura.

Lionel Messi se ha pronunciado en 'La Sexta', donde ha concedido una entrevista al programa 'Salvados' de Jordi Évole. En esa entrevista, la estrella del FC ha abordado la actualidad del cuadro azulgrana y también se ha referido a cómo ha vivido los últimos meses, que han significado una etapa realmente convulsa por el curso de los acontecimientos.

Messi: "El Barcelona es mi vida"

"Lo siento todo. Siempre lo dije. El Barcelona es mi vida. Llevo aquí desde los 13 años, llevo más tiempo viviendo en Barcelona que en , y aprendí todo aquí. El club me formó como jugador".

"Estaba molesto. Amo el club, amo Barcelona, y siento que lo di todo al club, y que todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecía. Llegó un momento en el que pensaba que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio, por todos los líos. Sabía que este año era de transición y como siempre dije, quería seguir luchando por conseguir títulos y sentía que era el momento de irme. Quería hacerlo bien, pero se montó el lío. El presidente empezó a filtrar cosas para hacerme quedar como el malo de la película".

"Fue una decisión horrible de tomar, porque no era fácil, es el club de mi vida. Sabía que no hay mejor ciudad para vivir que esta, de ciudad, de clima, de todo. Mi familia no se quería mover, pero sentía que era lo mejor para todos en ese momento, pensaba que se había cumplido un ciclo. No tendría que haber sido tan drástico".

Messi: "Me pareció una locura lo que hicieron con Luis Suárez"

"Lo tenía decidido antes de que se fuera Suárez, pero me pareció una locura lo que hicieron con Luis. Por cómo se fue, cómo se hicieron las cosas, porque se fue gratis, pagándole los años de contrato y a un equipo que pelea por lo mismo".

Messi: "Bartomeu me engañó en muchas cosas"

"Me engañó en muchas cosas, y prefiero no sacarlo. No soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que muchas cosas y en varios años".

"No le di mucha importancia a lo que pasó con el 'Barçagate'". "Uno conoce bien a este club, el último año fue duro y ya venía de antes", expresó sobre uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos.

"Sabía que si iba a juicio, me iban a dar la razón, pero no quería irme de esa manera", expresó sobre las declaraciones que hizo a Goal en las que afirmó que no quería ir a juicio con el club de su vida.

Messi: "Me quejo del trato que recibí por la prensa deportiva madrileña"

"Tuve un problema con Hacienda en el que estaba asesorado por abogados. Mi padre y yo hacíamos lo que nos decían, se solucionó, pasó todo eso y no me quejo de eso. Sí me quejo del trato que recibí, por la prensa deportiva madrileña, aunque en Barcelona hubieron muchos que me atacaron. Me dolió el trato recibido, porque no fue el mismo que recibieron otros".

Messi: "Volvería a enviar el burofax"

"Volvería a enviar el burofax. Es una manera de formalizarlo. Venía diciéndole los últimos seis meses al presidente que me iba, que me ayudase a salir. Era una manera de decir "me quiero ir".

Messi: "Soy un hombre de palabra, íbamos a hablar de lo que fuera"

"Lo habíamos arreglado en el momento en el que cuando hablamos de la pandemia... No soy yo de hablar de estas cosas en público, prefiero hacerlo en privado. Soy un hombre de palabra. Íbamos a hablar de lo que fuera".

Messi: "No juego para ser el mejor, juego para ganar"

"No me genera ansiedad. No juego para ser el mejor o para que lo digan. Juego para ganar y para dar el máximo a mi equipo, y para darlo todo cada partido".

Messi: "En todos los deportes hay alguien que destaca. Cristiano en el fútbol"

"Cuando empecé a ser profesional, la pasión y el hincha de adentro lo dejé de lado. Los que me hacen levantar del sillón son mis hijos. Son lo que más me mueven a día de hoy", aseveraba el futbolista.

"Hay muchos deportistas admirables. Rafa Nadal, Federer, Lebron... En todos los deportes siempre hay alguien que destaca y es admirable por su trabajo. Cristiano en el fútbol. Hay muchos que destacan y se dejan el máximo siempre".

Messi: "Soy como soy y hago lo que me sale del corazón"

"Soy como soy, tengo las reacciones que tengo y hago lo que me sale del corazón. Lo que sale, sale, y no puedo pensar en lo que opina cada uno. Muchos hablan sin saber.

Messi: "A nivel deportivo sufrí muchísimo"

Durante el transcurso de la conversación, Évole le preguntó a Messi si en los últimos tiempos había llorado. El argentino ha comentado que no lloró a nivel deportivo, pero sí que sufrió "muchísimo".

"A nivel deportivo no lloré, pero sí sufrí muchísimo", afirmaba el delantero del FC Barcelona.

Messi: "El club está muy mal"

"Es un momento difícil para el club. Conocemos y sabemos que el club está realmente mal. Está muy mal y va a ser difícil volver a estar dónde estábamos".

Messi: "Me gustaría ser director deportivo cuando me retire"

"No lo sé, no lo tengo pensado, pero sí algo relacionado con el fútbol. No como entrenador, pero sí con algo que tenga que ver con el fútbol. Me gustaría ser director deportivo y ahí traer a los jugadores que sean para el club en el que me toque estar".

Messi: "Estoy con ganas de luchar, lo pasé mal el pasado verano"

En su alocución, Messi ha explicado que "está bien y con ganas de luchar" , dejando claro que "lo pasó mal por el final de temporada y por lo que pasó en verano, lo arrastré al comienzo, pero ahora me encuentro bien, con ganas, ilusionado ”, dijo Leo. “ Sé que el club pasa por un momento complicado, a nivel de equipo y de club, pero estoy con ganas” , insistió.

Messi: "A veces, me gustaría ser anónimo y poder ir al cine o a un restaurante"

Durante su charla con Jordi Évole, el crack argentino ha confesado que, a pesar de su condición de estrella, a veces le gustaría ser alguien anónimo: “Es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo. y poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine, a un restaurante” , reveló el 'diez' del Barcelona.

La última vez que el crack argentino del FC Barcelonba rompió su silencio fue en Goal, este mismo verano, donde anunció que seguiría en el conjunto azulgrana porque jamás llevaría a los tribunales al club de su vida. el delantero argentino . Cabe recordar que Messi ha superado el récord que ostentaba Pelé, que anotó la cifra de 643 goles marcados en un mismo club. Ahora el '10' del Barcelona se ha convertido en el jugador que ha anotado más tantos con la camiseta de un sólo club.

Messi: "Tuve la 'mala suerte' de tener a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores"

Durante la entrevista, el '10' del Barcelona también tuvo tiempo de repasar a sus entrenadores. En su respuesta, Messi destaca a Pep Guardiola y Luis Enrique como los dos mejores que ha tenido en su carrera deportiva.

"Hablo con Pep de cómo van las cosas, de lo que pasa aquí, pero no de si nos vamos a volver a encontrar".

"Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera: cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar".

"Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos", aseguraba el rosarino.

"Luis Enrique me enseñaba más cosas, tenía detalles diferentes que hacían que fuera otra cosa".

"También se dijo en Argentina, que ponía jugadores, que jugaban mis amigos... Es algo que me molesta y que corra el run-run y que se de por hecho. Muchos creen que pongo jugadores, que ficho, que pongo entrenadores y eso está muy lejos de la realidad".

"Fichar a Koeman fue un gran acierto y está haciendo las cosas muy bien. Poco a poco, el equipo va creciendo", expresó sobre la llegada del técnico holandés.

Messi: "Lo que dijo Tusquets no hace bien ni al equipo ni al club"

"Hoy por hoy, no hace falta que diga eso, porque ya pasó. Más siendo un presidente que es un gestor y que no tiene nada que hacer. Lo que pasó pasó y no tendría que haber revuelto el tema, que no hace bien ni a nosotros como equipo ni al club".

"Ojalá quien salga elegido que cambie el club, porque la situación no va a ser fácil, y no va a ser sencillo darle la vuelta. Ojalá que el que gane haga bien las cosas para que el club vuelva al lugar donde se merece", habló sobre las elecciones.

Messi: "Ya veremos cómo será el final"

"Que termine como termine, no tiene que manchar lo que he vivido en toda mi carrera. Hemos pasado por momentos muy malos. Todo se supera y ya veremos cómo será el final".

Messi: "Me costó adaptarme al vestuario"

"Me costó adaptarme al vestuario, porque había mucha gente nueva, y eso hace que tengamos diferentes culturas. Eso hace más difícil unir a un vestuario, pero de a poquito lo vamos haciendo".

Messi: "No he hablado con ningún candidato"

"No hablé con ningún candidato. Primero tienen que pasar las elecciones. Que gane quien tenga que ganar y después veremos. Ojalá podamos conseguir algún título y después no lo sé", expresó sobre la posibilidad de que Xavi sea futuro entrenador y si había hablado con algún candidato.

"Dijo que le gustaría jugar, ¿no?. Habría que preguntarle por qué lo dijo. Hablamos Luis, Neymar y yo. Con Luis hablo casi todos los días. El último mensaje fue sobre el sorteo de Champions, que me había tocado contra el . No quería que me tocara el PSG y ellos tampoco creo que querían que le tocásemos. Va a ser un partido muy igualado".

"A esos jugadores hay que pagarles la ficha. Traer a Neymar debe ser carísimo por lo que cuesta. ¿Y al PSG como le pagas el traspaso? No es fácil. Va a ser una situación difícil para el nuevo presidente. Tendrá que ordenar todo y ser muy inteligente haciendo muchos cambios".

Messi: "A veces tomamos juntos mate Griezmann y yo"

"Me llevo con todos, pero más con la que lleva más años. Quedan pocos. La relación con Griezmann es buena, nunca hice todo lo que se dijo. Quedó más que aclarado que no tengo problema y la relación es buena, incluso tomamos a veces mate juntos".

Messi: "Voy a esperar que termine la temporada, lo importante es pensar en el equipo"

"Voy a esperar que termine la temporada. Lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año y no pensar en otras cosas", expresó sobre la posibilidad de que en el mercado de fichajes de enero pueda negociar con cualquier equipo.

"Sé que hay mucha gente que todavía me quiere y sigue queriendo que me quede. Sé que hay parte que no están así, pero voy a hacer lo mejor que será para el club y para mí. Me quiero quedar a vivir en Barcelona y quiero volver a estar en el club cuando no sea jugador, porque quiero aportar en lo que sepa al club".

"Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de estar en . Me gustaría. Si va a pasar, no lo sé. Me gustaría volver a vivir en Barcelona. No sé qué puede pasar. Estoy centrado en lo que tenemos, en aprovechar para luchar lo que se pueda, y no pienso en cómo terminará el año, porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer, por que no lo sé".

"No jugaré en el ni en el "

"Me gustaría irme de la mejor manera. Si me fuera, quiero volver a vivir en esta ciudad, trabajar en el club, aportar al club. No pasa nada, el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador, incluyéndome a mí y ojalá que el nuevo presidente haga las cosas bien para que volvamos a levantar títulos".

Messi: "Se mira más por el interés económico que por el deporte"

"Lo que importa es jugar y cumplir con los contratos televisivos, patrocinadores... No se piensa en el deportista. Se mira más por el interés económico que por el deporte. A nosotros nos gusta jugar y lo hacemos. Nos gusta lo que hacemos y disfrutamos, al menos yo. Juego porque me gusta".

Messi: "No podíamos perder ante el Bayern de la forma en la que perdimos"

"Siempre fue así. Donde perdía, lloraba o me peleaba con mis hermanos porque me ganaban. Soy muy calentón, y digo y hago lo que me sale. Soy así, no me gusta perder".

"Por cómo se dio el partido, cómo se perdió. Hay que aceptarlo, fue un momento duro. Era un partido complicado, veníamos arrastrando un año muy difícil, pero no podíamos perder de esa forma".

Messi: "No pensábamos que Maradona fuera a morir"

Messi también fue cuestionado por la muerte de Maradona. "Me llegó un mensaje de mi padre y me enteré de todo. Fue una locura, no lo pude creer. Sabíamos que Diego no estaba bien, pero no pensábamos que fuera a pasar. Nadie puede creer a día de hoy que haya muerto".

"No pienso en la muerte. Pienso qué pasará cuándo no esté. ¿Qué habrá, cómo quedará mi familia? No mucho, intento pensar en ello pocas veces"

"Me regalaron la camiseta la gente de . La tenía guardada y me parecía que era el momento". "A pesar de que venía pasando unos partidos donde me costaba marcar, fui sabiendo que tenía que marcar. Fue raro, porque fue una jugada donde no lo busqué".

"Cada uno es libre de opinar y hacer lo que quiere. No todo el mundo seguramente le haya gustado Maradona, seguramente en el fútbol a todo el mundo. A unos le gustará, a otros no, pero cada uno es libre de pensar y actuar cómo quiere".

Messi: "Los partidos políticos parecen equipos de fútbol"

"No me gusta hablar de política. Veo, intento escuchar a todos, y aprender. Me gusta hablar con los míos. La política se convirtió en algo muy raro para la gente, los partidos parecen equipos de fútbol. Quiero lo mejor para mi país, que cambien las cosas, que la gente que menos tiene pueda vivir bien".

Messi: "Jugar en un campo vacío es horrible"

"Es horrible, muy feo, es una sensación extraña. Es todo muy frío, la verdad es que es feo, la sensación es muy mala y viéndolo imagino que también tiene que ser raro. Todo hace que se iguale más. No es lo mismo venir al Camp Nou y que esté a reventar y que no haya nadie. Se ven los partidos más igualados y todo hace que sea diferente".

Messi: "Hay veces que me gustaría ser anónimo"

"Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir y lo que vivo. Hay veces que me gustaría ser anónimo y poder ir al cine, a un restaurante sin que nadie te mire o te vigile y tener 300 ojos mirando cómo te mueves. Estoy siempre agradecido por el cariño, pero con mis hijos sí que me gustaría pasar desapercibido".

Messi: "Mi mamá y mi papá hicieron lo imposible para que tuviéramos lo que queríamos"

"De pequeño, me acuerdo de una pelota que era carísima en ese momento. Mi papá y mi mamá hicieron siempre lo imposible para que en Navidad tuviéramos lo que queríamos", expresó el '10' azulgrana.

Messi: "Poco a poco fui entablando amistades"

"Fue una experiencia importante, y que me ayudó a crecer como persona. Me hice como un caparazón y no me entraba nada. Pensaba en lo que quería, trataba de conseguir mi sueño, y me enfocaba en el colegio, los entrenamientos... Poco a poco fui entablando amistades", expresó.

Messi: "Soy muy selectivo a la hora de elegir con quién estar"

Messi también habló durante la charla sobre si hay personas que se le acercan a él o sus hijos por ser quién es y el argentino se sinceró sobre la gente con la que está.

El artículo sigue a continuación

"Thiago lo sufre mucho, es como yo: introvertido, tímido... y que le digan eso, lo achancha, lo pasa mal. Tiene la suerte de que tiene compañeros que desde los 3-4 años son los mismos, le protegen. Mateo lo maneja mejor", aseveró.

"Tengo mi gente, mis amigos, soy muy selectivo a la hora de elegir con quién estar, siempre lo pude ver o intuir y siempre me manejé con los míos".

Messi: "Estoy al tanto de lo que gano"

"Estoy al tanto de lo que gano, de lo que tengo en el banco", expresaba a la pregunta de Évole de si sabía cuánto dinero tiene en el banco Messi.

Messi: "Estoy al tanto de lo que vivimos"

"Parece que vivimos en una burbuja, que no nos importa nada, y eso es mentira. Vivimos la realidad como todos. Cada uno es cómo es y lo sigue de una manera u otra. Me gusta informarme y estoy al tanto de lo que vivimos".