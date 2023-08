Mercado de pases de River: Demichelis explicó las salidas a préstamo de los juveniles

El Millonario se desprendió de varios juveniles durante este receso y el entrenador detalló las razones para cederlos.

Los dos mercados de pases realizados por River bajo la gestión de Martín Demichelis, en cuanto a incorporaciones, tuvieron un denominador común: el regreso de "históricos" del club y fuertes inversiones en casos puntuales. Por un lado, volvieron Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini y Pity Martínez; por otro, se hicieron esfuerzos económicos por Enzo Díaz, Salomón Rondón, Facundo Colidio y Sebastián Boselli.

Y en cuanto a las bajas, la más destacada fue la millonaria venta de Lucas Beltrán, pero hubo también una tendencia clara de parte del DT, por la que se ganó críticas de los hinchas: desprenderse, a préstamo, de una gran cantidad de jugadores provenientes de las divisiones juveniles. Solo en este receso de mitad de año se fueron cedidos Franco Alfonso, Esteban Fernández, Manuel Guillén, Tomás Castro Ponce, entre otros.

Y esta cuestión fue uno de los temas de consulta en la conferencia de prensa del DT posterior a la goleada sobre Barracas Central, con una explicación clara para estos casos. En cuanto a Fernández, cedido a Newell's hasta fines del 2024, detalló que "hacía como cuatro años que jugaba en Reserva, no iba a crecer más ahí. Y creo que está demás decir que con tantísimos volantes que tengo no iba a tener minutos".

"Necesitaba saltar para salir de la zona de confort de la reserva y evolucionar. Se le pudo encontrar un muy buen club, con un gran entrenador, donde no tengo dudas de que va a crecer", añadió el entrenador, para comparar este caso, al igual que los otros, con el paso de Enzo Fernández por Defensa y Justicia, cuando recordó que "necesitó salir y volver para crecer, porque no hay lugar para todos".

De los que emigraron en busca de minutos, Alfonso fue el único que había sido parte del equipo en el primer semestre, pero intentará consolidarse en Huracán. "Franco estaba feliz y se quería quedar, pero hablamos para que salga de acá hasta diciembre. Después de esos 14 partidos analizaremos su situación. Todo esto no se hace al azar. Está hablado con la Secretaría Técnica", sostuvo.

Y el último caso explicado fue el de Castro Ponce, que regresó en enero y ante la falta de volantes centrales fue considerado, pero argumentó que "me interesaba poder tenerlo por lo que había visto de él. Cuando empecé había muchísimos lesionados y me lo quedé, trabajó muy bien pero me quedé sin minutos para darle".