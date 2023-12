Mercado de pases de Boca: Maxi Meza, el nuevo apuntado que dejará Rayados

Juan Román Riquelme sigue en la búsqueda de refuerzos de jerarquía y le apuntó a un mundialista del 2018.

Después de lo que fue un 2023 decepcionante, en el que solamente pudo ganar una Supercopa en marzo, Boca tiene la obligación de ser protagonista en todas las competencias que dispute y para eso fue elegido Juan Román Riquelme, que pasa a la presidencia del club luego de una victoria aplastante. Por este motivo, el mercado de pases promete ser agresivo y con varios nombres importantes en la mira.

EL NUEVO DESEO DE ROMÁN, SIN LUGAR EN MONTERREY

Uno de los jugadores que comenzó a ilusionar a los hinchas es Maximiliano Meza, que supo ser una de las grandes figuras del fútbol mexicano, pero su nivel ya no es el mismo y por eso Rayados no tendría problemas en desprenderse de él en este mercado, ya que su contrato finaliza en diciembre del 2024 y no hay intención de renovarlo por su elevado salario. De hecho, se habla de que su cláusula de rescisión bajó de 17 millones de dólares a 4, ya que el club regiomontano quiere recibir algo de dinero y no perderlo por libertad de acción.

Meza surgió en Gimnasia en el 2012 y estuvo hasta el 2016, cuando fue adquirido por Independiente y tuvo su mejor versión de la mano de Ariel Holan, al punto de haber jugado en la Copa del Mundo Rusia 2018. Allí ganó el Apertura 2019, la Copa MX 2020 y dos veces la Concachampions, en 2019 y 2021.

La búsqueda del Xeneize se da por la necesidad de un creativo que pueda jugar detrás de los delanteros, tanto por las bandas como por el centro.