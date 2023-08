Los clubes siguen potenciándose de cara a la próxima temporada

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de agosto de 2023

Nyland, opción 'low cost' para suplir a Bono en el Sevilla

Según informa "Mundo Deportivo", el Sevilla parece haberse decidido por el internacional noruego Örjan Nyland para que compita con Dmitrovic tras la venta de Yassine Bono al Al Hilal de Arabia Saudí. Víctor Orta prefiere emplear los 21 millones recibidos por el marroquí en reforzar otras posiciones y acelera con el agente del portero para cerrar su contratación. Nyland llega con la carta de libertad tras acabar contrato en el Red Bull Leipzig, con el que apenas disputó la pasada campaña tres partidos, uno de ellos en la Bundesliga.

Ter Stegen, muy cerca de renovar hasta 2028 con el Barça

Marc-André Ter Stegen prolongará su vinculación con el Barça hasta 2028, según ha informado "Mundo Deportivo". El conjunto azulgrana se puso manos a la obra al finalizar el curso pasado para asegurar la continuidad de uno de los mejores jugadores de la plantilla y tiene prácticamente encarrilada la renovación del portero alemán, aunque aún no se ha producido. Además, el futbolista nacido en Mönchengladbach ha aceptado diferir su salario esta campaña para ayudar al club azulgrana a generar Fair Play financiero.

Al Khelaifi, a Mbappé: "¡Vas a ver, no volverás a jugar!"

Según informa este sábado el diario "L'Equipe", Kylian Mbappé y el máximo mandatario del PSG mantuvieron una reunión el pasado martes 8 de agosto en la que hubo momentos de tensión. El presidente del club parisino había desafiado a su estrella y le habría dicho: "¡Ya verás! ¡No volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!". El punta galo le respondió sin arrugarse: "¿Ya verás? ¿Qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me deje jugar!".

Mientras el cuelbrón no se acaba, cabe recordar que Luis Enrique ya puede contar con Mbappé, a pesar de que fue apartado durante varias semanas por el conjunto de la capital de Francia. Resta saber si el entrenador español decide darle minutos en el encuentro ante el Toulouse de este sábado (está convocado). En la rueda de prensa previa al encuentro, el ex preparador del Barcelona se mostró contento de tenerlo otra vez: "Kylian está en gran forma, tiene muchas ganas, muy buen estado de ánimo. Estoy muy feliz de tener un jugador de clase mundial como Kylian".

El Valencia se baja de la puja por Samu Omorodion

Según informa el diario "AS", Samu Omorodion, delantero fichado por el Atlético del Granada, no jugará cedido en el Valencia salvo giro drástico de los acontecimientos. El futbolista no se puede quedar cedido en el Granada, y los agentes del futbolista (19 años) y el propio Atlético veían con buenos ojos que el delantero se fogueara en Mestalla durante esta temporada. De hecho, al Valencia le llegó el viernes el ofrecimiento del jugador, que hubiera llegado a préstamo por parte del cuadro colchonero. La operación que se ofrecía era igual a la de Samu Lino el curso pasado. Cesión sin opción de compra, con el club de Mestalla asumiendo el coste de la ficha. Y ese detalle es el que ha bajado al Valencia de la puja: el Atlético cuenta con el delantero para el futuro y no plantea en la operación incluir ninguna opción de compra para el futbolista por el que va a hacer la inversión de 6 millones de euros.

Guardiola: "Quisimos a Maguire, Cucurella y Alexis Sánchez, eran muy caros"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, así hablaba del mercado en la rueda de prensa previa al duelo con el Newcastle, por la segunda jornada de la Premier League: "Queríamos a Harry Maguire y no lo contratamos porque no queríamos pagar la cláusula de rescisión. Queríamos a Cucurella, no le fichamos porque el precio era demasiado alto. Queríamos a Alexis Sánchez, no pagamos. solo pagamos lo que creemos que es justo. Si el precio de los jugadores que queremos es muy caro tiraremos de la cantera. No derrocharemos dinero en traspasos".

Descartada la salida de Ferran Torres

Según informa este sábado el diario "Sport", salvo giro inesperado, Ferran Torres seguirá en la plantilla del primer equipo del FC Barcelona la próxima temporada. El atacante de Foios lo ha tenido clarísimo desde el primer momento y el hecho de no haber disputado ni un minuto en el Coliseum ante el Getafe no lo ha hecho cambiar de idea. El delantero valenciano tiene ganas de estrenar ese número '7' que lucirá este curso y que dejó vacante Ousmane Dembélé.

Kolo Muani, a un paso del PSG

Según varios medios franceses, hay ya un acuerdo entre el PSG y Randal Kolo Muani. El internacional francés, el que falló una ocasión clarísima ante 'Dibu' Martínez en el cierre de la final entre Argentina y Francia, quiere dejar el Eintracht de Frankfurt y se acerca cada vez más al conjunto de la capital francesa. Falta ahora llegar a un acuerdo con los alemanes, pero el coste de la operación podría rondar los 100 millones de euros.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 19 de agosto de 2023. LaLiga ha terminado y los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.