Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de junio de 2023

A Jordi Alba le llueven las ofertas

El lateral izquierdo internacional aún no ha decidido su futuro. Lo que está claro es que ofertas no le van a faltar. Alba, concentrado con la selección española ya dejó claro que no piensa precipitarse para decidir. Sobre su mesa hay un ofrecimiento del Inter de Milán, quizá el pretendiente más existente, otra del Inter Miami, donde volvería a compartir vestuario con Messi, una tercera de Arabia e incluso la posibilidad de terminar vestido de rojiblanco, ya que su nombre también figura en la libreta de la dirección deportiva colchonera.

Lo Celso gusta en el Barcelona

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, está convencido de que a su equipo le hace falta más juego interior y futbolistas con buen pie para surtir de balones a sus puntas. El técnico de Tarrasa quiere incorporar a un mediapunta que tenga también buena llegada y ahí es donde aparece el nombre de Giovani Lo Celso, el jugador argentino, de 27 años, que la recién terminada temporada ha jugado en el Villarreal cedido por el Tottenham.

El Bayern de Munich posible destino de Walker

Thomas Tuchel pretende que Kyle Walker vista la camiseta del equipo alemán la próxima temporada. Según Sky Sports, el futbolista también está valorando seriamente el interés del actual campeón de la Bundesliga.

Adeyemi, otra opción para el ataque del Real Madrid

Según publica el diario alemán, Bild, el joven Karim Adeyemi, está en la agenda del Real Madrid para suplir a Benzema. El punta, de 21 años, se desenvuelve preferentemente como extremo izquierdo pero puede jugar también como punta de referencia. Este curso ha anotado nueve goles en 32 partidos.

El futuro de Joselu se decidirá la próxima semana

El delantero internacional del Espanyol, se ha referido a su futuro en la concentración de la selección española. Cuando le han preguntado por su posible fichaje por el Real Madrid, el héroe de la semifinal de la Nations League ante Italia, ha emplazado a la semana que viene cuando termine la concentración con España, para saber lo que pasa con su futuro. Todo hace indicar que vestirá de blanco la próxima campaña.

Dudas sobre el futuro de De Gea

El Manchester United ha dejado a David de Gea fuera de la lista de los jugadores que seguirán la próxima temporada y ha explicado que se debe a que el club sigue en negociaciones para la renovación del cancerbero. Todo apunta que el jugador, de 32 años, puede irse, se especula con una oferta del Al-Hilal, aunque el United aún no descarta un acuerdo.

Amrabat, entre Atlético de Madrid y Barcelona

Según Sport, el mediocampista marroquí, Sofyan Amrabat, quiere recalar en la Liga española. El futbolista sólo valora la posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid o el Barcelona. Ambos equipos ya han tanteado su contratación. La operación podría situarse en 25 millones fijos más cinco en variables.

El Besiktas viene a por el rojiblanco Kondogbia

El club turco trata de conseguir la contratación del centrocampista colchonero. Al jugador, de 30 años le resta un año de contrato y ve con buenos ojos la operación. Simeone apenas ha contado con él en la segunda parte de la temporada y tiene puesto el cartel de transferible. El Atlético pide una cifra mínima de cinco millones para sentarse a negociar.

El Getafe y Bordalás avanzan para la renovación

José Bordalás está destinado a entrenar al Getafe y el Getafe a que su banquillo esté ocupado por el alicantino. Y en ese camino avanzan las negociaciones, según la Cadena COPE. El técnico que llegó para salvar al equipo del descenso, una vez cumplida su misión ha acercado posturas con el Getafe para armar un nuevo proyecto en el conjunto madrileño.

Kovacic, cerca del Manchester City

Según ha informado ESPN, el actual campeón de la Liga de Campeones y el Chelsea están muy cerca de llegar a un acuerdo para el traspaso del croata Kovacic. La operación rondaría los cuarenta millones.

Smalling seguirá siendo romanista hasta 2025

El central inglés ha ampliado su contrato con los capitalinos hasta el 30 de junio de 2025. El director deportivo de la Roma, Tiago Pinto ha destacado sus buenos años con la camiseta del club y el sentido de pertenencia que le ha llevado a vincularse de nuevo con la Roma.

Juan Carlos renueva con el Girona

El veterano guardameta, de 35 años, ha ampliado su contrato con el equipo catalán por una temporada. El propio club ha hecho oficial la renovación a través de sus redes sociales.

Buchmann, primer contrato profesional con el Bayern

El Bayern de Munich le ha firmado su primer contrato profesional a su joven canterano Tarek Buchmann, que firma hasta 2026.

El PSG aún no ha cerrado el fichaje de Ugarte

El presidente del Sporting de Portugal, Frederico Varandas ha afirmado que el fichaje del jugador uruguayo por el equipo francés aún no está cerrado. De esta forma, ha desmentido las palabras del propio jugador que lo había dado por hecho.

El Lyon le roba una perla al PSG

Mahamadou Diawara, centrocampista del 18 años, ha sido fichado por el Olympique de Lyon del PSG, firmándolo por cuatro temporadas.

El futuro de Alexia Putellas, en el aire

La actual Balón de Oro por segunda edición consecutiva, tiene su futuro en el aire, ya que en el FC Barcelona no tienen clara su renovación. Según la Cadena Ser, en el club se están planteando si poner en marcha su renovación o pedirle a la futbolista, después de una temporada lesionada, que acepte alguna de las ofertas que le lleguen.

Raphinha se queda en el Barcelona

El extremo brasileño del FC Barcelona, Raphinha, niega que vaya a abandonar el club blaugrana. Es una entrevista a Club del Deportista, ha dicho que "claro que voy a seguir en el Barcelona. La temporada que viene y la próxima, y la próxima, tengo muchos años de contrato y espero cumplir esos años y muchos otros".

