Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de agosto de 2023

El Aston Villa de Emery y Monchi quiere a Marcos Acuña

Tras la llegada de jugadores como Pau Torres o Alex Moreno desde el campeonato español, Marcos Javier Acuña podría ser el próximo en hacer las maletas desde la capital hispalense hacia Birmingham. El lateral izquierdo es uno de los nombres a destacar del conjunto de Nervión y Monchi fue quien lo trajo a España desde Portugal. Ahora, el Aston Villa ya ha comenzado a entablar conversaciones con el defensor argentino para hacerse con sus servicios, según 'Relevo'.

Rico Lewis, renovado por el City hasta 2028

Zaniolo, cerca del Aston Villa

El jugador italiano del Galatasaray está a un paso de jugar cedido esta temporada en el conjunto inglés. El equipo dirigido por Unai Emery tendría una opción de compra al finalizar el préstamo por una cantidad cercana a los 27 millones de euros. El mediocentro quiere ir a la Premier y su deseo parece que se va a cumplir.

Hugo Mallo, nuevo jugador del Inter de Porto Alegre

El excapitán del Celta ficha por el conjunto brasileño hasta agosto de 2024. El lateral derecho es una petición expresa de Eduardo Coudet, al que ya tuvo como míster en el conjunto vigués durante dos temporadas. Llega para jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Bayern quiere al segundo portero de Guardiola

Según Florian Plettenberg, el Bayern Múnich no cesa en su labor de sustituir a Yann Sommer pese a las buenas actuaciones de Ulreich recientemente. La opción número uno es, ahora, Stefen Ortega. El técnico catalán está muy contento con el guardameta germanohispano, incluso quiere renovarle hasta 2025. Sin embargo, según apunta el periodista de Sky, la decisión final de salir o no está en el jugador.

Cancelo, en la recta final para ser del Barcelona

Según informa el diario "Sport", esta semana debería ser definitiva para el fichaje de Joao Cancelo. El ansiado lateral diestro de Xavi podría anunciarse los próximos días. El FC Barcelona ha estado intensificando los contactos las últimas horas y habría presentado ya la oferta formal tanto al fubolista como al Manchester City. La idea del club barcelonista es asumir parte de la ficha de Joao (el jugador renunciaría al resto) para poder inscribirlo, lo que liberaría al City de un salario que ronda los 14 millones brutos.

Mitrovic y Verratti, las últimas piezas del 'Dream Team' de Al Hilal

Según el "Evening Standard", el conjunto saudí va a volver a la carga por el delantero serbio del Fulham, que no debutó el sábado en Premier League ya que está en la rampa de salida. De hecho, habría pedido salir, según varios medios británicos. El conjunto londinense pide 58 millones de euros, y la última oferta de Al Hilal fue de 40 millones de euros. Verratti, por su parte, estás siendo tentado por Neymar y el italiano se debate entre marcharse o no a Arabia, como ya ha venido informando AS tras la publicación de RMC.

L' Equipe: Mbappé sigue sin querer renovar con el PSG

Según el diario francés, en la reunión del sábado no se habló de una renovación de Kylian Mbappé. Su posición de no renovar hasta 2025 sigue firme, pero sí podría perdonar algo de dinero como gesto para su regreso a la disciplina del PSG. L’Equipe lo califica de “sacrificio personal”. Se cree que el delantero podría perdonar una cantidad importante que supondría un ahorro al club de entre 100 y 150 millones. Según esa información, Mbappé quiso reunirse, por voluntad propia, con Nasser Al Khelaïfi para desbloquear una situación que era insostenible, con el crack en la grada hasta que no aceptara renovar o ser traspasado y con el PSG privándose de uno de los mejores futbolistas del mundo. Quería jugar como fuera y así se lo hizo saber al presidente catarí. De hecho, el domingo por la mañana Mbappé ya no era un descarte y entrenaba con sus compañeros.

320 millones para Neymar en Arabia

A punto de hacerse oficial el fichaje del crack brasileño por el Al Hilal, "Globo" publica lo que cobrará el ya ex jugador del PSG en su nueva aventura en Arabia Saudí. Su contrato es de dos años, y cobrará, en total, 320 millones de euros por esas dos temporadas. Se trata de un salario de 13 millones de euros aproximadamente al mes, es decir, 400.000 euros al día.

