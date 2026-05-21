Memphis Depay podría competir en el Corinthians con un delantero de la Eredivisie

Danilo Pereira da Silva quiere seguir su carrera en el Corinthians, según declaró el delantero de 27 años del NEC Nijmegen a ESPN Brasil.

NEC puede ficharlo definitivamente al final de esta temporada, ya que proviene del Rangers, donde tiene contrato hasta mediados de 2028. Por ahora se desconoce el importe de la opción de compra.

Sin embargo, lo más probable es que su paso por Nimega dure solo seis meses: el exdelantero del Ajax y el Feyenoord no se hizo un lugar en el once de Dick Schreuder.

El exinternacional juvenil admite que valora regresar a Brasil.

El club ya se contactó con él en el mercado de invierno y Danilo quiere hacer realidad su deseo: «Sería un honor. Nací en Itaquera, el Corinthians lo llevas en la sangre. Toda mi familia es fanática».

De fichar por el Corinthians, podría competir con el máximo goleador de la historia de los Países Bajos.

Para ello, Memphis Depay deberá renovar su contrato, que está a punto de expirar. Se espera que negocie con el club en los próximos meses.