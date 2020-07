Media Liga quiere fichar a "Kubodona"

El nipón ha despertado el interés de casi un tercio de los equipos de LaLiga y el Real Madrid eligirá el destino que mejor se ajuste a sus necesidades

Takefusa Kubo ha sido una de las grandes revelaciones de a pesar de que no pudo evitar el descenso del a Segunda División. El japonés apunta a crack pero no tiene hueco aún en el , que no tiene disponibles plazas de extracomunitarios, y volverá a salir cedido.

El extremo de 19 años ya ha tenido una reunión con el Real Madrid en la que se la ha notificado esta intención y se han empezado a evaluar los ofrecimientos que han llegado a las oficinas del club merengue, algunos del extranjero pero sobre todo de LaLiga, donde tiene muchos pretendientes y es el campeonato que priorizan tanto el club como el jugador para seguir con su carrera. Ninguna de las partes se ve jugando fuera de .

y , con pocas opciones ahora mismo

A pesar de que a Kubo llegó a seducirle la opción de debutar en la Champions League con el Sevilla. El club de Nervión solicitó una cesión con opción de compra, unas condiciones que no satisfacen al Real Madrid, que quiere una cesión pura y dura para no desprenderse de un jugador de futuros. Además, los merengues quieren los sevillistas abonen un precio por la misma además de asumir su ficha. Las posturas están alejadas aunque en el fútbol todo puede cambiar de un momento a otro.

Más equipos

En el caso del Betis, el nuevo director deportivo, Antonio Cordón, descartó el fichaje de Kubo ya que tienen completas las plazas de extracomunitarios pero esta situación puede cambiar. Emerson está en el mercado con pretendientes de caché como el Milan y Guido Rodríguez trabaja para obtener el pasaporte, ya que tiene antepasados en . Es muy probable que el Betis sume una plaza para extracomunitarios y pudiera reactivar el interés.

y , salto a Europa pero con más competencia

La experiencia de la cesión de Odegaard a la Real Sociedad es un aval que gusta en el club merengue pero Kubo tendrá bastante más competencia en su posición. Con Portu y Oyarzabal por delante, el japonés tendría complicado ser indiscutible pero podría disputar competiciones europeas por primera vez en su carrera.

Por su parte, el Villarreal también tiene un ataque poblado pero se ha interesado por las cualidades de Kubo para su vuelta a la y el proyecto con Unai Emery, un entrenador muy exigente a nivel táctico que puede ayudar a madurar a Kubo y a mejorar sus condiciones a nivel defensivo.

, salto a Europa con minutos garantizados

El club andaluz es uno de los que más fuerte está pujando por la cesión. Tras la marcha de Álvaro Vadillo, el Granada necesita reforzar las bandas y además necesita más amplitud en su plantilla para afrontar por primera vez en su historia tres competiciones. El Granada promete a Kubo más minutos que Real Sociedad y Villarreal y también le permitiría jugar en la Europa League.

, rol de estrella pero para luchar por la permanencia

El conjunto navarro se ha sumado a la puja por Kubo y tiene la ventaja de poder garantizar al jugador un rol protagonista por delante de equipos donde hay mayor competencia. No obstante, esta opción dejaría a Kubo en el mismo escalón de LaLiga, ya que, a priori, volvería a estar en un equipo inmerso en la lucha por el descenso.