Medel confirmó su presencia ante Perú: "Nunca me negaría a integrar la Selección, con más razón en este delicado momento que vive mi país"

El capitán de La Roja, además, reiteró su respaldo a las protestas. "Lo que el pueblo está haciendo es positivo y lo apoyamos", indicó.

Este viernes arranca una nueva jornada en la italiana. Y por la duodécima fecha, el , club en el que milita Gary Medel, se traslada al MAPEI Stadium - Città del Tricolore para medir fuerzas con el , conjunto que viene de igualar 2-2 frente al Lecce, quedando en el casillero 15º de la clasificación. La escuadra del Pitbull, en tanto, se ubicó en el 13 lugar tras su caída 2-1 frente al del pasado sábado.

Precisamente en este cruce, el formado en volvió a ver acción, tras superar una lesión que lo marginó de la última fecha FIFA de octubre con La Roja y de los duelos frente a , y en el Calcio. El capitán de la Selección ingresó en los 72' y nada pudo hacer para evitar la derrota de su escuadra por 1-2 ante los Nerazzurri.

"Me he entrenado dos semanas fuerte. El otro día entré con el Inter y me sentí bastante bien y para mañana estoy a disposición del cuerpo técnico y feliz de estar nuevamente entrenando con el equipo", avisó en conferencia de prensa.

Por otra parte, el ex Boca se refirió a la suspensión del duelo frente a Bolivia debido a la crisis social y política que vive el país desde hace casi tres semanas. Y, además, confirmó su presencia para el amistoso contra Perú que se disputará el 19 de noviembre en Lima.

"Lástima lo que está sucediendo en , pero es positivo por lo que está luchando la gente, el pueblo. La Selección les da todo nuestro apoyo, por sus derechos. Voy a ir a la Selección, pero jugamos solo un partido: con Perú".

"Estoy listo y recuperado para el partido con Perú. Nunca me negaría a integrar la Selección nacional y con más razón en este delicado momento que vive mi país. Lo que el pueblo está haciendo es positivo y lo apoyamos", cerró. Cabe recordar que Reinaldo Rueda realizará una convocatoria que incluirá solo a jugadores que militan en el extranjero, quienes debieran conocerse en horas de esta tarde.