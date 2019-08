Mauricio Isla: "El conflicto entre Vidal y Bravo fue grave"

El lateral de La Roja habló sobre el lío que sostienen ambos futbolistas. Además, se refirió a la situación de Alexis Sánchez en Manchester United.

En extensa entrevista con La Tercera, el lateral de la Selección chilena Mauricio Isla se refirió al conflicto interno entre sus compañeros Claudio Bravo y Arturo Vidal y afirmó que es un tema "grave" y "doloroso" para el equipo. Eso sí, advirtió que todo se arreglará "hablando cara a cara".

"Este conflicto fue grave, más después de una eliminación tremenda para el equipo, para el país y tras haber hecho las cosas tan bien. Después salen otras cosas que ensuciaron un poco al equipo y a los jugadores. Que hay jugadores que impiden que vuelvan otros, que hacen la nómina, que este no quiere a este. Esas cosas duelen y mucho, porque es un conflicto que, cuando Claudio vuelva, tendrá que arreglarlo con Arturo", aseguró.

Y en la misma línea, destacó el rol que ha tenido el golero del en la llamada Generación Dorada: "Claudio ha sido muchos años capitán de la Selección, ha sido uno de los jugadores clave que ha salvado partidos. Es como ese dicho que hay en de que se olvidan muy fácil de las cosas buenas. Nos duele mucho más a los de adentro, porque son jugadores importantes y, hablando yo como Mauricio Isla, lo único que quiero es que se arregle".

"Claudio es un jugador que todavía le puede entregar mucho a la Selección y Arturo también. Entonces, lo mejor que se puede hacer es eso, hablar cara a cara y arreglar las cosas. Nada más", complementó.

Por otra parte, se refirió a la situación de Alexis Sánchez en . El ariete está a pasos de fichar en el debido a su magro desempeño en Old Trafford.

"Hay un dicho: los mejores jugadores del mundo también tienen derecho a pasarlo mal. Con lesiones o a veces jugando mal. El caso de Alexis es así; Ale, el mismo Claudio Bravo o Arturo Vidal, que para mí son los jugadores diferentes a todos, han sido figuras muchos años. Es difícil, porque tienes que competir con jugadores top, en equipos top y ellos lo han logrado. Alexis tuvo un año difícil, se le ha criticado mucho. En la misma se dijo que no iba a rendir y ¡mira cómo lo hizo! Ojalá tome la mejor decisión. Si se queda en Manchester, que lo ayuden y logre ser como es. No se ha perdido nada de lo que él es como jugador, lo necesitamos tanto nosotros como el Manchester o el equipo al que vaya", reflexionó.

Finalmente, destacó que el Niño Maravilla es hincha de y habló de su retiro profesional. "Esa es una de las cosas que tiene mi amigo Alexis. Ni yo sé, siendo su amigo, dónde se va a retirar. Tiene un gran cariño por el equipo que lo hizo debutar, , que está cerca de su casa y de su familia. También, el cariño que le dio cuando jugó ahí… Y él es hincha de la U y su madre igual. Entonces, tiene cosas encontradas y ahí tendrá que tomar la decisión".

"Siempre he sido hincha de la U y de Marcelo Salas, siempre fiel al Matador. Me gusta la U, porque la hinchada es fiel, la U ha pasado momentos muy difíciles, como ahora, y siempre están ahí. Es un sueño volver, pero quiero volver bien. Puede ser que, terminando el contrato, me quede un año más y luego vuelva. Pero yo quiero eso, quiero llegar a la U para ser un aporte, no para retirarme. Quiero estar contento conmigo mismo y que la gente esté contenta conmigo. Quiero cumplir este sueño, porque no he jugado nunca en Chile. Quiero estar en el equipo que me gusta; que mis amigos y mi familia me vean ahí", cerró.