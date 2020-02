Más problemas para el Barcelona: Piqué, lesionado ante el Athletic

El jugador catalán se rompe en la segunda mitad; le reemplaza Umtiti, que había acudido a un juicio 10 horas antes; a Setién le quedan dos centrales.

Siguen las malas noticias para un que no parece encontrar paz. A la corta plantilla que maneja Quique Setién se ha sumado este jueves la lesión de Gerard Piqué, quien debió abandonar el campo de juego cerca del final del partido que enfrentaba a los culés con el de Bilbao, por los cuartos de final de la .

Piqué sintió molestias y pudo dejar el terreno de juego por sus propios medios, siendo reemplazado por Samuel Umtiti, central francés que había acudido a un juicio en la Ciudad Condal sobre la misma mañana de este jueves.

No obstante, alcaró que "se me subieron los adductores, cosas que pasan, fue una pena pero no es grave, espero poder jugar no en el próximo partido que estoy sancionado sino en el siguiente".

El ex jugador del tuvo que recibir la atención de los médicos azulgranas, aquejado de la zona de abductores. Los problemas llegaban tras una exigente carrera que había tenido con Iñaki Williams, delantero de los Leones. Con la lesión de Piqué, el Barcelona tiene 14 jugadores sanos de la primera plantilla y sólo dos centrales, el propio Umtiti y Clement Lenglet.

Sobre las 11:00 horas, Umtiti había asistido a un juicio por presuntos daños en una vivienda que alquilaba el defensa galo anteriormente. Tras el mismo, voló a Bilbao para el partido por el torneo del KO. Ingresó sobre los 80 minutos, reemplazando al lesionado Piqué y con el resultado 0-0.