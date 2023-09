Marruecos ya puede olvidar a Lamine Yamal: "Será un camino muy largo junto a España"

"Estoy muy satisfecho con la decisión y estoy muy feliz. Espero que ganemos muchas cosas juntos", dijo el delantero de 16 años.

La Selección de Marruecos ya puede irse olvidando de Lamine Yamal. No porque el jugador del FC Barcelona haya debutado con la Selección España este viernes en Georgia. No, eso no le impide al chico de 16 años jugar en un futuro con el combinado africano. Pero las declaraciones hechas por Lamine tras el 1-7 en Tiflis lo deja todo muy claro: quiere seguir con La Roja por mucho tiempo.

"Estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz. Le quiero dar las gracias al entrenador y a mis compañeros por darme la confianza que me han dado, y a todos los que me han ayudado en este camino", empezó diciendo en declaraciones para "Teledeporte" luego de marcar uno de los siete goles de España.

Enseguida, consultado acerca de si no se arrepentiría de haber jugado para La Roja antes que para Marruecos, el delantero del Barça fue muy contundente: "Creo que se ha visto que estoy muy satisfecho con la decisión y que estoy muy feliz. Yo creo que va a ser un camino muy largo junto a España y espero que ganemos muchas cosas juntos".

El artículo sigue a continuación

Cabe recordar que los partidos de septiembre no descartan un futuro del jugador en Marruecos, pues la actual normativa de la FIFA dice que un futbolista puede cambiar de selección en caso de tener doble nacionalidad si no disputa un máximo de tres partidos (oficiales o no) o pasa tres años sin participar con su combinado nacional desde su debut. Pero queda claro, tal y como había adelantado Goal hace varias semanas, que Lamine Yamal ya ha tomado una decisión.