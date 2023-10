La Federación africana emite un comunicado en el que niega una información publicada por el diario "AS".

La Federación de Fútbol de Marruecos ha desmentido este martes una información publicada por el diario "AS", en la que el rotativo español aseguraba que Marruecos ofreció de dinero y presionó a Lamine Yamal para que reflexionase sobre su decisión de representar a España.

Cabe recordar que los partidos de septiembre pasado no descartaron un futuro de Lamine Yamal con Marruecos, pues la actual normativa de la FIFA dice que un futbolista puede cambiar de selección en caso de tener doble nacionalidad si no disputa un máximo de tres partidos (oficiales o no) o pasa tres años sin participar con su combinado nacional desde su debut. Pero queda claro, tal y como había adelantado Goal hace varias semanas, que Lamine Yamal ya ha tomado una decisión.

Comunicado oficial de la Real Federación Marroquí

"La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) desmiente categóricamente la falsa información publicada en el diario deportivo español "AS" en su edición del martes 10 de octubre de 2023.

El artículo sigue a continuación

En este artículo, el periodista Joaquín Maroto afirma que el jugador español de origen marroquí Lamine Yamal recibió presiones y ofertas de dinero para fichar por la selección marroquí "A". La FRMF señala que estas supuestas acusaciones carecen de todo fundamento.

La Federación de Fútbol recuerda que ha respetado las elecciones del jugador Lamine Yamal, como es habitual con los internacionales de origen marroquí que han optado por vestir los colores de otras Selecciones Nacionales, a pesar de los esfuerzos realizados por los implicados en este proceso de prospección y detección de jóvenes talentos en el pleno respeto de la reglamentación en vigor, de acuerdo con proyectos de futuro con objetivos claros fijados por los Departamentos Técnicos Nacionales de las diferentes Selecciones Nacionales, todas las categorías incluidas".