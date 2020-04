Marquinhos: “Neymar avisó que iba a provocar a Haaland”

El defensor del PSG contó más detalles del episodio que se vivió tras el partido contra el Borussia Dortmund, por los octavos de final de la Champions

Las provocaciones y las burlas de los jugadores del contra Erling Haaland, durante y después del partido entre el PSG y el , por los octavos de final de la , dieron la vuelta el mundo. Un mes después de aquel episodio, Marquinhos dio más detalles de un comportamiento que no cayó bien en el ambiente del fútbol. “Neymar avisó que iba a provocar a Haaland”, sostuvo el defensor en una entrevista con el canal de Youtube Desimpedidos.

“Hubo muchos episodios, algunas declaraciones de sus jugadores después del partido. Ganaron el primer partido (2 a 1, en ) y en el túnel de vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros”, resaltó el brasileño, intentando una justificación.

En el juego de vuelta, el equipo francés ganó 2 a 0, y Neymar celebró su gol imitando al juvenil Haaland, algo que repitieron luego sus compañeros en el vestuario. “A él (por Neymar) le gusta ese tipo de cosas. No es sólo un jugador de fútbol, apuesta, no tiene miedo, responde siempre a las provocaciones”, agregó el central.

Y continuó así con su relato: “Después del partido, le dije si lo había sacado todo. Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo ‘déjamelo a mí, no me detengas´. Y así fue”.