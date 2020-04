Lukaku reveló que 23 de 25 jugadores del Inter pudieron estar contagiados: "¿Covid-19? No hay certeza"

El compañero de Alexis Sánchez y Lautaro Martínez desclasificó un episodio que ocurrió antes del cruce frente al Cagliari por la Serie A.

En medio de una conversación con la presentadora y esposa de Dries Mertens, Kat Kerkhofs, Romelu Lukaku reveló que 23 de 25 jugadores del pudieron estar contagiados por el Covid-19.

Esto debido a que presentaron síntomas de la enfermedad pero el club Nerazzurri no les realizó el test para descartar. De hecho, desclasificó un episodio que ocurrió antes del cruce frente al , el que terminó 1-1, el pasado 26 de enero por la .

“Tuvimos una semana libre en diciembre, regresamos y juro que 23 de 25 jugadores estaban enfermos. No es una broma, jugamos en casa contra Cagliari de Radja Nainggolan y después de 25 minutos uno de nuestros defensores (Skriniar) tuvo que abandonar el campo, no pudo continuar y casi se desmaya. Todos tosieron y tuvieron fiebre. También me afectó, me puse mucho más caliente de lo habitual. No había tenido fiebre en años. Después del juego hubo una cena programada con los invitados de Puma, les di las gracias y me fui directo a la cama. Nunca nos hicimos la prueba del Covid-19, por lo que nunca sabremos con certeza si lo tuvimos” , relató el delantero belga en el Instagram de Cuatro .

Por otra parte, el compañero de Alexis Sánchez y Lautaro Martínez en la tienda lombarda, aseguró temerle al virus especialmente por la salud de su madre.

"¿Si le temo al virus? Mira, mi mamá tiene diabetes. Este es mi mayor shock", continuó el ex . Y agregó: Ella es mi mejor amiga, cada cuatro horas la llamo por si necesita algo. Por supuesto que extraño más a mi hijo Romeo. El plan era traer a mi madre y a mi hijo a para la epidemia de coronavirus. Tengo dos apartamentos aquí, pero obviamente ahora no es el momento para que regresen. Mi hijo es igual que yo, mi madre ya ha dicho que es Romelu 2.0″, contó.

Hace unos días, Lukaku donó 100,000 euros al hospital San Raffaele en la lucha contra el Coronavirus en Italia: “Contribuí con 100.000 euros a un hospital en Milán, nunca he hecho algo así antes, nunca lo pensé. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta que tengo una plataforma para ayudar a las personas. Estoy aquí en Italia y he sido muy bien recibido, así que es bueno apoyar a la gente aquí“.

Asimismo, detalló que el club que dirige Antonio Conte les permitió "regresar a casa por un tiempo, pero rápidamente nos volvieron a llamar en caso que la competencia comenzara nuevamente. Mi compañero de equipo, Diego Godín, por ejemplo, tuvo que tomar tres vuelos para llegar a , pero después de unos días tuvo que regresar. Todos estábamos en shock porque teníamos que volver. En nuestro chat grupal, todos temían otras dos semanas de cuarentena".

Finalmente, reveló cómo pasa sus días de confinamiento. "Hay muchos jugadores de fútbol en línea en Playstation durante este período, así que jugamos 'Call of Duty' en grupos de seis o siete. Me encanta jugar con Memphis Depay. No juego mucho al FIFA y cuando juego nunca lo hago conmigo mismo, la o el ", cerró.