Lucas Rosa (Ajax) jugó con Cristiano Ronaldo: «No siempre fue fácil»

En una entrevista con el Algemeen Dagblad, Lucas Rosa recordó su etapa en la Juventus. El lateral del Ajax, ahora de 26 años, jugó con frecuencia junto a Cristiano Ronaldo en Turín.

La Juventus lo fichó en 2018 y permaneció tres años en el club.

Aunque no debutó con el primer equipo, disfrutó de su etapa en Turín. «Era un superequipo, en el que aprendí muchísimo como defensa. Estaban Chiellini, Bonucci, Barzagli y De Ligt, y laterales como Di Sciglio, Cancelo, Cuadrado y Alex Sandro».

Jugaba con el filial, pero entrenaba a menudo con el primer equipo. Conserva recuerdos maravillosos.

«Cada temporada arrancaba con un amistoso entre el sub-19 y el primer equipo en la finca de los Agnelli, en Villar Perosa. Fue el primer partido de Cristiano Ronaldo con la Juventus. ¿Y quién lo marcó? ¡Yo!», recuerda entre risas.

Rosa disfrutó del tiempo que pudo compartir con Ronaldo. «Fue una locura. Era un superjugador y un superatleta. Como soy brasileño y hablo portugués, formaba parte del grupo con Alex Sandro, Douglas Costa y Ronaldo, que solíamos estar juntos muy a menudo. Entonces hablábamos de todo».

«En los entrenamientos me animaba en portugués. A veces quería seguir entrenando después de la sesión y tenía que pasarle balones cruzados. No siempre me salía bien, porque me ponía nerviosa pensar que no iba a pasar los balones con la precisión necesaria», cuenta Rosa, quien añade que Ronaldo se mostraba muy comprensivo.